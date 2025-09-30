El Documental del Mes torna a Manresa amb «Señor, llévame pronto»

El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, tornarà aquest dijous 2 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om amb la projecció de Señor, llévame pronto, del director Guillermo F. Flórez. El film és una comèdia documental sobre el final de la vida que segueix la història de Carmen, una dona de 86 anys carismàtica i magnètica que prepara la seva mort segons els seus propis termes.
Una vida fora de norma
La vida de Carmen ha estat una autèntica comèdia quixotesca. Va sobreviure a la guerra i a la fam i va afrontar les limitacions imposades a les dones en una societat conservadora. Durant catorze anys va ser monja, fins que va ser expulsada del convent per "mala conducta". Llavors, va trencar tots els esquemes: es va comprar una faldilla, va marxar a Madrid a perdre la virginitat i va provocar un autèntic escàndol al seu poble. Posteriorment, es va divorciar, va tenir nombrosos amants i sempre va desafiar les normes establertes.
El relat dels últims dies
Ara, als 86 anys, Carmen considera que ja ha viscut prou i planeja el seu suïcidi. El documental mostra els seus últims dies: regala les seves pertinences, reflexiona sobre el vincle amb el seu fill adoptiu, endreça els seus records i crema fotografies mentre s'acomiada de la vida. Tot plegat, acompanyat per la mirada del director, que transforma una temàtica complexa com el final de la vida en una reflexió íntima i plena d'humor.