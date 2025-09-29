El Cicle Gaudí porta la comèdia familiar «Wolfgang» a sales del Bages i el Moianès

El Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació de Barcelona, continua portant el millor cinema català a sales de tot el territori. Aquest mes d'octubre, la pel·lícula escollida és Wolfgang, una comèdia familiar que es podrà veure en 72 municipis de la demarcació de Barcelona, entre els quals hi ha vuit del Bages i dos del Moianès.
L'objectiu del cicle és facilitar l'accés al cinema de producció catalana a municipis on sovint no arriben les estrenes comercials, apropant així la cultura audiovisual a tot tipus de públics.
Una història d'humor i emoció
Wolfgang està basada en la novel·la homònima de Laia Aguilar i compta amb la interpretació de Miki Esparbé i Jordi Catalán. La trama narra la història d'un nen de deu anys amb un alt coeficient intel·lectual i trastorn de l'espectre autista que, després de la mort sobtada de la seva mare, ha d'anar a viure amb el seu pare, a qui no havia conegut mai.
La pel·lícula combina humor i emoció per abordar temes com la paternitat, la diferència i la recerca de vincles afectius. A més, es projecta en versió original en català, reforçant la difusió del cinema en la llengua pròpia del país.
El Cicle Gaudí
El Cicle Gaudí és una iniciativa consolidada que busca donar continuïtat i visibilitat al cinema català més enllà de les grans sales comercials. Gràcies a la xarxa de municipis adherits, cada mes es projecta una pel·lícula diferent en pobles i ciutats d'arreu de Catalunya.
Municipis on es podrà veure la pel·lícula
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 19 d'octubre. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 12 d'octubre. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Diumenge 5 d'octubre. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'om – Auditori. Dijous 16 d'octubre. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 31 d'octubre. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 26 d'octubre. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Diumenge 19 d'octubre. 18 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 26 d'octubre. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 19 d'octubre. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 19 d'octubre. 18 h