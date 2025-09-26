Manresa va assolir una inversió rècord de 13,5 milions d'euros en R+D+I el 2024

La Nit de la Recerca de Manresa, celebrada aquest dijous al vespre al pati de l'Escorxador sota el lema Amb la recerca, fem ciutat, va destacar el potencial investigador local amb xifres històriques d'inversió i un increment notable de personal i publicacions científiques.
Rècord d'inversió i més projectes actius
Segons l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central (ORCC), l'any 2024 Manresa ha assolit una inversió rècord de 13,586 milions d'euros en projectes i contractes d'R+D+I, superant els 11,965 milions del 2023 i els 12,394 milions del 2022. A la ciutat hi ha actualment 190 projectes d'R+D+I en marxa, 170 dels quals són de caràcter públic i 20 privats.
Creixement del personal investigador
El nombre de professionals dedicats a la recerca ha crescut un 74% en només quatre anys: de 285 persones el 2020 a 496 el 2024. Cal destacar que el 58% del personal investigador són dones. També s'ha incrementat la producció científica, amb 315 publicacions el 2024, moltes en col·laboració internacional.
Una taula rodona amb veu plural
L'acte central de la Nit de la Recerca va ser una taula rodona sobre la importància del retorn social de la recerca. Hi van participar Ignasi Puig del Castillo (Althaia), David Frómeta (Eurecat), Renata Kelly da Palma (UVic-UCC), Marta Castillo (ICS) i Dolors Grau (UPC Manresa i EXPLORATORI). Els ponents van coincidir en subratllar la necessitat de connectar la recerca amb la ciutadania i de mantenir un ecosistema científic fort a la Catalunya Central.
Una iniciativa de ciutat
La Nit de la Recerca va ser organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa, la UPC Manresa, el Campus Manresa de la UVic-UCC, la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i l'ICS Catalunya Central.