El ramat Camins de Vida 2025 deixa el Bages i enceta el seu pas per l'Anoia

El projecte Camins de Vida 2025 continua avançant en el seu itinerari transhumant. Després d'haver fet estada al Bages, amb parades a Avinyó, on es va presentar a la Fira Mediterrània, i a Santpedor, on els alumnes de l'Escola Agrària de Manresa van conèixer de prop l'ofici de pastor, el ramat ha posat rumb cap a l'Anoia.
Les pròximes parades
Les properes aturades del recorregut tindran lloc a Can Masana, Hostalets de Pierola i Cabrera d'Anoia, on s'han organitzat diverses activitats divulgatives. Entre elles, hi haurà tastos de formatges elaborats en transhumància i tallers participatius pensats per apropar el llegat cultural i ambiental d'aquesta pràctica ancestral a la ciutadania.
La ruta s'allargarà fins a l'1 d'octubre, abans que el ramat entri al Penedès i posi punt final al seu trajecte el 13 d'octubre a Clariana (Garraf).
Impuls i col·laboracions
La iniciativa està liderada per l'Associació del Camí ramader de Marina, amb la col·laboració de diferents entitats locals, institucions i voluntariat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres organismes vinculats al món rural i cultural.
Un patrimoni viu i participatiu
L'objectiu de Camins de Vida 2025 és mantenir viva la tradició de la transhumància, alhora que es fa actual i participativa. Es vol implicar el territori i les comunitats locals en la dinamització del patrimoni, tot promovent també el turisme sostenible, l'educació i la cooperació entre municipis.
"Amb el pas del Camí de Marina pels nostres pobles, volem reivindicar el valor d'aquest patrimoni que ens connecta amb la nostra història i alhora ens projecta cap al futur com a comunitat viva i oberta", ha remarcat Íngrid Vilardaga, tècnica del projecte.
Una crida a la participació
El projecte convida veïns i visitants a participar activament i gaudir del pas del ramat i de totes les activitats programades. Amb aquest esperit, Camins de Vida 2025 vol convertir la transhumància en un espai compartit de cultura, natura i tradició, capaç de generar vincles entre pobles i persones.