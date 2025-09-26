El segon Sopar de Temporada de Tardor -i el sisè consecutiu comptant totes les temporades- organitzat per la Comunitat Slow Food Catalunya Central ha reunit aquest dijous al vespre un centenar de persones a Cal Llobet de Santpedor. La trobada, emmarcada en la Temporada Gastronòmica de Tardor i la Fira de Sant Miquel, ha tingut l'albergínia blanca del Bages com a eix central d'un menú degustació de vuit plats dissenyat per diversos restaurants del territori.
Un menú variat i creatiu al voltant de l'albergínia
Els participants han pogut tastar propostes com torradeta especiada amb mus d'albergínia, croquetó amb almadroc, amanida de l'hort amb albergínia, truita amb ceba, llardons i formatge, parmentier de moniato amb escalivada i arengada, caldereta de xai amb albergínia, i, per acabar, gelat d'albergínia al Josper amb mel especiada i pasta de full amb crema pastissera i albergínia.
El menú ha estat elaborat per cuineres i cuiners de restaurants com Cau de l'Ateneu, Can Patoi, Ígnia, Laida, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i Quim Miró de l'Obradora, que han treballat conjuntament per reivindicar les possibilitats culinàries d'aquesta varietat local.
Una aposta per la sostenibilitat i la cultura gastronòmica
A més de la seva dimensió gastronòmica, l'acte ha servit per posar en valor la sostenibilitat, la sobirania alimentària i la reducció del malbaratament. Slow Food també ha volgut recuperar receptes tradicionals vinculades a la verema, com la caldereta de xai amb albergínia, alhora que ha reivindicat el consum de xai local com a estratègia per conservar el paisatge i prevenir incendis forestals.
El sopar ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor i s'ha celebrat en un any en què Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, un reconeixement que reforça la importància de productes com l'albergínia blanca del Bages, inclosa a l'Arca del Gust d'Slow Food Internacional per la seva qualitat i tradició.