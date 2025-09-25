La Mesquita Al-Fath commemora 20 anys construint ponts a Manresa

Amb motiu del vintè aniversari de l'obertura de la Mesquita Al-Fath el maig del 2005, la comunitat musulmana de Manresa ha organitzat un acte interreligiós festiu i públic que tindrà lloc el dissabte 27 de setembre a les 8 del vespre a la mateixa mesquita (Carrer de Montserrat, 1). La trobada inclourà una conferència a càrrec del Dr. Allal Aoudia, una remembrança del rol del Grup de Diàleg Interreligiós de la ciutat i un espai de convivència amb te i pastes.
Un espai de culte i cultura al cor de Manresa
La Mesquita Al-Fath és situada al Carrer de Montserrat, 1, com a Centre Cultural Islàmic de Manresa. L'edifici ha estat objecte de reformes per adaptar-se a la normativa actual, en un projecte dirigit per l'Associació Cultural Islàmica del Bages i l'arquitecte Alberto Malavía Muñoz, amb una superfície de 540,90 m2. Aquesta intervenció ha combinat elements de l'arquitectura islàmica tradicional dins d'un recinte industrial catalogat, i ha inclòs aspectes com sistemes de ventilació, climatització i integració lumínica amb murs de vidre.
L'edifici forma part d'un procés de consolidació institucional: l'Ajuntament de Manresa, el 2017, va donar llum verda a les obres per "consolidar la mesquita a la fàbrica del Salt" combinant reforma urbana i adequació de l'ús religiós.
L'acte del 20è aniversari
L'acte commemoratiu es concentrarà el dissabte 27 de setembre, a les 8 del vespre, a la Mesquita Al-Fath. La sessió s'obrirà amb la conferència titulada El missatge de les mesquites a Europa i els seus desafiaments contemporanis, a càrrec del Dr. Allal Aoudia. A continuació, es farà un recorregut memorial pels inicis del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, posant en relleu com aquest col·lectiu ha servit per enfortir la convivència i el respecte entre confessions. Finalment, l'espai de trobada es conclourà amb te i pastes compartides entre tots els assistents.
L'entrada és lliure, amb aforament limitat.
El paper del Diàleg Interreligiós i la convivència local
El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa és una organització de llarg recorregut que treballa per establir ponts entre creients de diverses tradicions religioses de la ciutat. Aquesta xarxa ha tingut un rol clau en moments com la instal·lació de la mesquita al nucli urbà, aportant suport i legitimitat pública a la integració del centre de culte.
La inauguració oficial de la mesquita se situa al maig de 2005, gràcies a l'impuls de la comunitat musulmana amb el suport del Grup de Diàleg Interreligiós. La primera ubicació de culte musulmà a Manresa havia estat un petit local al carrer Cantarell, que es va quedar petit i va generar la necessitat d'un nou espai. La mesquita Al-Fath va néixer com una proposta de convivència i respecte en el teixit urbà manresà.