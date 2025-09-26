La Festa de la Verema del Bages celebrarà 30 anys amb una gran xafada conjunta de raïm

La Festa de la Verema del Bages arribarà enguany a la seva 30a edició i ho fa amb més força que mai. Del 3 al 5 d'octubre, Artés tornarà a convertir-se en el cor de la cultura del vi de la comarca amb una programació ampliada, activitats a tota la comarca i una gran xafada conjunta de raïm que simbolitzarà tres dècades de trajectòria d'aquesta celebració consolidada. La festa, creada el 1996, ret homenatge al sector vitivinícola del Pla de Bages i alhora es projecta com a referent enoturístic més enllà de les fronteres comarcals.
Una aposta municipal que ha crescut amb el temps
La presentació del programa s'ha fet aquest divendres amb la participació de l'alcalde d'Artés, Enric Forcada; el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Carles Playà; el regidor de Desenvolupament Rural, Jordi Prat, i la secretària tècnica de la DO, Eva Farré.
Enric Forcada ha volgut remarcar la implicació del municipi: "fa 30 anys que hi vam apostar amb força i hi seguim apostant, amb un pressupost que s'incrementa any rere any". Segons l'alcalde, aquesta perseverança ha estat clau per mantenir la festa viva i convertir-la en un referent cultural i turístic. La col·laboració de les entitats locals i la resposta ciutadana han estat determinants per arribar a aquesta fita.
Per la seva banda, el president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha destacat la bona sintonia amb el consistori: "treballem colze a colze i és voluntat nostra continuar-ho fent i apostant per la Festa de la Verema".
Una edició especial amb un dia més de programació
La gran novetat d'aquesta 30a edició és que la programació s'allargarà un dia més, sumant activitats des de dijous i repartint-les fins diumenge. Artés, i en concret la plaça Vella, serà el centre neuràlgic de la celebració, que s'omplirà de vins, gastronomia i activitats culturals.
L'inici oficial serà divendres a les 8 del vespre amb l'espectacle de dansa La Portadora, ideat i dirigit per Maria Ribera. La vetllada inaugural es completarà amb actuacions musicals i maridatges entre vins locals i propostes gastronòmiques de Mengem Bages i l'Obradora.
La gran xafada conjunta de raïm
El moment més esperat serà la celebració de la "gran follada", que reunirà tots els cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages en una trepitjada conjunta de raïm. Es tracta d'un acte simbòlic que vol commemorar els 30 anys i reforçar la identitat compartida del sector. El nom, que pot sorprendre, prové del verb "follar", que significa trepitjar el raïm per extreure'n el most, segons el diccionari català.
Diumenge es viurà la jornada central amb la tradicional Mostra de Vins de la DO Pla de Bages, que comptarà amb la participació dels 23 viticultors de la denominació i un centenar llarg de referències. Actualment, la DO Pla de Bages suma una superfície total de 500 hectàrees, amb un creixement sostingut en producció i qualitat.
Eva Farré, secretària tècnica de la DO, ha remarcat la importància de la festa per apropar la cultura del vi a totes les generacions, destacant especialment la xafada infantil de raïm, que tindrà lloc diumenge i que cada any desperta gran expectació entre els més petits.
Patrimoni i art en primer pla
La Festa de la Verema no només celebra el vi, sinó també el patrimoni i la cultura local. En aquesta edició s'estrenarà un mural de grans dimensions al carrer de la Roca, obra de l'artista sallentí Quim Turina, que homenatja el treball de la vinya.
Paral·lelament, es donarà a conèixer la nova Ruta Matacans de la pedra seca, un recorregut interpretatiu amb panells i senyalització sobre aquesta tècnica constructiva tradicional. L'Ajuntament també presentarà el llibre La pedra seca, obra de Valentí Escalé, dijous 2 d'octubre a l'Espai Artium.
Una festa que arriba a tota la comarca
Tot i que el centre serà Artés, el programa s'estén arreu del Bages. Dijous, establiments de Manresa i Artés acolliran la Nocturna Vinum, un esdeveniment de tastos en clau nocturna. Divendres, el mercat del Puigmercadal a Manresa oferirà un tast guiat de vins organitzat per Supercoop.
Dissabte al matí hi haurà fins a vuit activitats de descoberta patrimonial i paisatgística relacionades amb la vinya i el vi, i durant el cap de setmana es podran visitar molts dels cellers de la DO Pla de Bages, que obriran portes al públic per mostrar els seus processos i productes.
Tastos guiats, activitats i gastronomia
Els tastos guiats amb sommeliers són un dels clàssics de la festa i es faran a la plaça del Padró. Dissabte al vespre, Irene Cozas conduirà un tast a cegues, mentre que diumenge al matí hi haurà un tast de formatges amb vins, guiat per Dúnia Vargas, i un tast de varietats locals a càrrec d'Anna Castillo.
Diumenge també se celebrarà un esmorzar de forquilla amb tast monovarietal a l'Espai Tines, dirigit per Slow Turisme. Aquestes activitats, molt demandades, reforcen la dimensió gastronòmica de la festa i posen en valor la riquesa del territori.
Trenta anys d'història i projecció de futur
La Festa de la Verema del Bages va néixer el 1996 amb l'objectiu de recuperar i dignificar la cultura vitivinícola de la comarca, en un moment en què el sector iniciava una nova etapa amb la consolidació de la DO Pla de Bages (1995). Durant tres dècades, la festa ha estat motor de promoció turística, econòmica i cultural.
Enguany, la commemoració dels 30 anys vol ser també un punt de partida per a noves fites. Com ha explicat el regidor Jordi Prat, la festa s'ha convertit en "una plataforma per mostrar no només el vi, sinó també el patrimoni, el paisatge i la identitat del Bages".
Una programació diversa i per a tots els públics
El programa d'aquesta edició inclou activitats per a totes les edats i perfils, amb especial atenció a la divulgació i la participació ciutadana. Hi haurà concerts, espectacles, tallers i activitats familiars, a més dels tastos i la mostra de vins.
La web oficial de la festa recull tota la programació, amb possibilitat de consultar horaris i reservar activitats.
Una festa amb projecció internacional
Amb tres dècades d'història, la Festa de la Verema del Bages ha traspassat l'àmbit local i s'ha consolidat com una cita d'interès nacional i internacional per als amants del vi. L'augment progressiu de visitants d'altres comarques i països, sumat a la presència cada vegada més rellevant de productors i experts, reforça la seva dimensió global.
Una mirada cap al futur del vi bagenc
La celebració dels 30 anys coincideix amb un moment d'optimisme per al sector vitivinícola del Bages. Els viticultors han apostat per la recuperació de varietats autòctones, com la picapoll, i per tècniques sostenibles que responen als reptes climàtics.
La festa, en aquest sentit, esdevé un aparador del futur del vi bagenc i una eina per continuar creant vincles entre productors, institucions i ciutadania.