Manresa acollirà una jornada tècnica sobre la mongeta del ganxet i el futur dels llegums al Bages

El proper dimarts 15 d'octubre, la finca de Les Arnaules de Manresa serà l'escenari d'una trobada amb agricultors i professionals del sector per compartir coneixements sobre el cultiu de la mongeta del ganxet i debatre sobre el potencial dels llegums i cereals destinats al consum humà al territori. La jornada està impulsada pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages i Catalunya Central.
Una trobada per al sector agrari
La sessió s'iniciarà a les 6 de la tarda amb una visita de camp i una explicació tècnica sobre el cultiu de la mongeta del ganxet a càrrec de Bàrbara López, assessora agrícola i tècnica de l'ADV del Bages i Catalunya Central, i d'Enric Casasayas, pagès i productor de Les Arnaules. Posteriorment, es presentarà l'ADV i els serveis d'assessorament que ofereix als pagesos. La jornada acabarà amb un torn obert de preguntes i un pica-pica.
Un nou programa d'assessoraments gratuïts
Durant la trobada també es donarà a conèixer el nou programa d'assessoraments gratuïts de l'ADV del Bages i Catalunya Central. Aquesta iniciativa ofereix fins a tres visites tècniques sense cost a set nous pagesos d'horta i olivera, amb l'objectiu de reforçar la seva professionalització i ajudar-los a adaptar-se als reptes actuals. Els assessoraments cobreixen aspectes com la sanitat vegetal, el maneig de cultius, la innovació i les infraestructures de reg.
Impuls a l'agroalimentació del territori
El programa forma part del Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que aposta per enfortir les empreses agroalimentàries i millorar la seva gestió. En aquest marc, el Rebost del Bages vol esdevenir un espai d'agrupació d'empreses locals per incrementar la visibilitat i la força del sector.
El paper de l'ADV Bages i Catalunya Central
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són entitats sense ànim de lucre que treballen per a una gestió integrada de plagues i per un ús responsable dels productes fitosanitaris. L'ADV Bages i Catalunya Central, especialitzada en horta i olivera, compta amb empreses destacades del territori com Horts de Sant Benet, L'Hort del Puig, La Tomaquera, Les Arnaules o Mas Rossinyol.