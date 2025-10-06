Sant Fruitós de Bages intensifica els controls per prevenir distraccions al volant

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme del 6 al 12 d'octubre una campanya especial de prevenció i control de distraccions al volant. La iniciativa, coordinada amb el Servei Català de Trànsit i altres municipis catalans, vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de la seguretat viària i reduir el risc d'accidents provocats per l'ús del mòbil i altres dispositius electrònics durant la conducció.
Una campanya coordinada arreu del país
L'actuació de Sant Fruitós de Bages forma part d'una estratègia global impulsada pel Servei Català de Trànsit i que s'aplica de manera simultània a diversos punts de Catalunya. La iniciativa té un objectiu clar: fomentar un canvi cultural en la manera de conduir i circular, posant l'èmfasi en la responsabilitat compartida per garantir una mobilitat segura.
Controls específics contra l'ús del mòbil
Els agents de la Policia Local se centraran a detectar conductes de risc vinculades sobretot a l'ús indegut del telèfon mòbil mentre es condueix, una de les principals causes d'accidents viaris. També es vigilarà l'ús d'altres dispositius que poden distreure l'atenció, com pantalles amb accés a Internet o monitors de televisió. Aquestes pràctiques, a més de ser sancionables, comprometen greument la seguretat pròpia i la de la resta d'usuaris de la via.
Reduir la sinistralitat amb conscienciació
La campanya vol incidir no només en la detecció i sanció de conductes perilloses, sinó sobretot en la conscienciació ciutadana. Des de l'Ajuntament es remarca que el respecte a les normes bàsiques de circulació és essencial per reduir la sinistralitat i avançar cap a una mobilitat més segura i responsable. Els controls previstos al municipi pretenen, així, reforçar el missatge que qualsevol distracció al volant pot tenir conseqüències greus i irreparables.