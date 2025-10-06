Sant Fruitós i Sucre signen un agermanament en memòria de Lluís Espinal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (Bolívia) han formalitzat un memoràndum d'agermanament que establirà vies de cooperació en àmbits com el turisme, la cultura, l'educació i l'emprenedoria. L'acord recorda la figura del santfruitosenc Lluís Espinal i s'emmarca en la celebració del Bicentenari de Bolívia.
Signatura i vinculació amb Lluís Espinal
L'acte de signatura ha tingut lloc amb la presència de l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i la representació de l'Ajuntament de Sucre, encapçalada per Humberto Mancilla, director del Festival Internacional de Cinema de Drets Humans de Sucre, en nom de l'alcalde Enrique Leaño Palenque. El memoràndum posa en relleu la connexió històrica entre ambdues localitats a partir de la figura de Lluís Espinal, el religiós i periodista santfruitosenc assassinat a Bolívia, i vol fer d'aquest vincle un punt de partida per a projectes de record i difusió dels drets humans.
Objectius i àmbits de col·laboració
L'acord determina un marc estable per promoure intercanvis turístics, culturals, patrimonials i acadèmics, així com iniciatives tecnològiques i d'emprenedoria. Les línies de treball inclouen campanyes de promoció mútua, l'organització de fires i seminaris, la realització de coproduccions artístiques i la posada en comú de recursos per reforçar projectes comunitaris. L'objectiu és afavorir un enriquiment mutu que beneficiï tant el teixit social i econòmic de Sant Fruitós com el de Sucre.
Activitats previstes i col·laboracions concretes
Segons el mandat del memoràndum, es promouran activitats concretes com jornades professionals, intercanvis d'artistes, concerts i festivals conjunts, i projectes educatius que puguin incloure mobilitat d'estudiants i professors. També es preveuen accions de cooperació per al desenvolupament local, programes de sensibilització sobre drets humans i iniciatives per al foment de l'emprenedoria social i tecnològica.
Context polític i antecedents institucionals
El ple municipal de Sant Fruitós va aprovar per unanimitat al desembre de 2024 l'inici de relacions amb Sucre com a pas previ a l'agermanament. L'acord se suma als vincles internacionals que Sant Fruitós ja manté -amb Alcalá del Valle (Càdis, Espanya) i Nouna (Burkina Faso)- i s'inscriu en la línia de projecte municipal orientat a projectes de memòria, cooperació i projecció exterior.
Projecció i esperances de futur
Els responsables municipals han subratllat que l'agermanament obre noves oportunitats per visibilitzar la història compartida i impulsar sinergies en àmbits econòmics i culturals. Tant el consistori com els agents implicats esperen que l'acord faciliti intercanvis sòlids, incrementi la presència internacional dels productes i propostes culturals locals i enforteixi els vincles ciutadans entre el Bages i la capital boliviana en un marc de respecte als drets humans i la memòria històrica.