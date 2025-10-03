Sant Fruitós presenta tres candidatures als nous Premis Dones d'Esport

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat les candidatures de la futbolista Paula Fernández Jiménez, l'atleta Montserrat Prat Grau i l'entitat esportiva CEFAR als Premis Dones d'Esport de la Diputació de Barcelona, que aquest any celebren la seva primera edició. Aquests guardons volen visibilitzar i reconèixer dones, entitats i projectes que han destacat en la promoció de l'esport amb perspectiva de gènere.
Reconeixement al talent local
El consistori ha impulsat aquestes candidatures en col·laboració amb les entitats esportives del municipi, en una aposta clara per donar valor al talent femení i als projectes inclusius. Segons l'Ajuntament, aquestes propostes representen l'exemple d'esportistes i iniciatives locals que contribueixen a trencar barreres i obrir camí en la igualtat d'oportunitats dins l'àmbit esportiu.
Paula Fernández, Esportista de l'any
En la categoria d'Esportista de l'any, Sant Fruitós presenta Paula Fernández Jiménez, futbolista professional actualment a la Real Sociedad de la Liga F. Fernández ha debutat enguany amb la selecció catalana absoluta i s'ha consolidat com un referent local del futbol femení. La seva trajectòria i projecció internacional la converteixen en un exemple per a les joves esportistes del municipi i de la comarca.
Montserrat Prat, trajectòria en salt amb perxa
L'altra candidata és l'atleta Montserrat Prat Grau, especialitzada en salt amb perxa. Es presenta a la categoria de Trajectòria esportiva, adreçada a esportistes a partir dels 45 anys. El seu compromís i constància han estat destacats per l'Ajuntament, que subratlla la seva inspiració dins l'àmbit atlètic i la seva capacitat de perseverar en un esport exigent com aquest.
CEFAR, entitat inclusiva
El tercer nom que Sant Fruitós ha posat sobre la taula és el de CEFAR, l'entitat esportiva que aposta per l'esport inclusiu i femení. El projecte Brillem Juntes és el que ha motivat la seva candidatura, ja que promou activitats esportives compartides entre esportistes amb discapacitats físiques i intel·lectuals. Amb aquest programa, CEFAR vol posar en valor la diversitat i reforçar la igualtat d'oportunitats dins l'esport local.
Premis per a la igualtat
Els Premis Dones d'Esport de la Diputació de Barcelona estan dotats amb 4.000 euros per categoria. La seva primera edició vol reconèixer aquelles iniciatives que, des de l'àmbit esportiu, treballen per fomentar la igualtat, visibilitzar el talent femení i impulsar projectes que ajudin a transformar la societat.