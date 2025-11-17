Detinguts un home i una dona a Manresa en una operació dels Mossos contra el tràfic de cocaïna

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys i una dona de 34 per un delicte de tràfic de drogues a Manresa. L'actuació policial, que es va iniciar al febrer gràcies a les alertes de veïns, va culminar el 13 de novembre amb una entrada al domicili del sospitós, on es van intervenir dosis de cocaïna preparada per a la venda i diners en efectiu.
Una investigació iniciada per les alertes del veïnat
La policia catalana va obrir la investigació fa mesos, quan diversos veïns van alertar que un home traficava davant d'un immoble de Manresa. Les patrulles van efectuar vigilàncies i seguiments durant dies i en diferents franges horàries, i van confirmar un moviment continu d'entrada i sortida de persones, algunes d'elles conegudes policialment com a consumidores de substàncies estupefaents.
Entrada al domicili i detencions
El 13 de novembre, els Mossos d'Esquadra van efectuar una entrada i perquisició al domicili del principal sospitós. L'home va ser detingut quan sortia de casa amb deu embolcalls de cocaïna a sobre.
A l'interior del pis, els agents van localitzar deu embolcalls més, 42,3 grams de cocaïna en roca, una bàscula de precisió i 820 euros amagats al congelador. Durant el mateix operatiu també va ser detinguda la dona que es trobava al domicili.
Situació judicial dels dos detinguts
L'endemà de l'operació, l'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. En canvi, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida.
Els Mossos mantenen la investigació oberta a l'espera de determinar l'abast complet de l'activitat delictiva.