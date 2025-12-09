El Kursaal presentarà dijous «Pots ser tu, puc ser jo» de Joan Lluís Bozzo i Mariona Bosch

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous 11 de desembre, a les 7 de la tarda, l'obra documental Pots ser tu, puc ser jo, de Joan Lluís Bozzo i Mariona Bosch. El muntatge dona veu a dues mares i dues adolescents que expliquen en primera persona l'impacte de la salut mental a les seves vides, i inclou un fòrum posterior amb professionals d'ITA Salut Mental.
Una obra que parteix de vivències reals
Pots ser tu, puc ser jo és un muntatge teatral que sorgeix de testimonis directes de persones que han afrontat la realitat de les malalties mentals durant l'adolescència. La peça, dirigida per Joan Lluís Bozzo i Mariona Bosch, recull les experiències de dues mares i les seves filles, que conviuen amb depressió i trastorns alimentaris generats per motius diversos. L'obra arriba aquest dijous, 11 de desembre, a les 7 de la tarda, a la sala petita del Kursaal.
Temes sensibles abordats des de dues generacions
La proposta explora qüestions tan delicades com l'assetjament escolar, els abusos sexuals, el paper de les xarxes socials en l'autoimatge, les autolesions o el suïcidi. Ho fa alternant les mirades de mares i filles, que descriuen com aquests problemes afecten tant les adolescents com el conjunt de la família. El muntatge es presenta com un viatge intens, honest i catàrtic, que no amaga la duresa de la salut mental però que també ofereix un missatge d'esperança i posa l'accent en la importància de demanar ajuda.
Fòrum posterior amb professionals d'ITA Salut Mental
Un cop finalitzada la funció, el públic podrà participar en un fòrum obert conduït per professionals d'ITA Salut Mental. L'espai servirà perquè les persones assistents puguin compartir inquietuds, expressar dubtes i aprofundir en els temes plantejats a l'escenari, generant un espai de reflexió col·lectiva sobre la salut mental juvenil.
Entrades i preus
Les entrades per veure Pots ser tu, puc ser jo tenen un preu general de 15 euros, amb una tarifa reduïda de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.