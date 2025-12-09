Santpedor omplirà el centre d'activitats nadalenques en el segon Mercat de Nadal

Santpedor celebrarà la segona edició del Mercat de Nadal els dies 13 i 14 de desembre, amb activitats familiars, música, espectacles itinerants i la participació d'artistes locals. Les places del centre es convertiran en un espai festiu amb propostes per a totes les edats i una clara voluntat de dinamitzar el comerç i la vida al carrer.
Un cap de setmana de mercat i activitats al centre del poble
El Mercat de Nadal de Santpedor tornarà a omplir carrers i places el dissabte 13 de desembre, d'11 a 20 h, i el diumenge 14 de desembre, de 10 a 14 h. La iniciativa se situarà a les places Gran U d'Octubre, de l'Església i de la Font, que acolliran parades, artistes locals i una programació variada pensada per arribar a públics de totes les edats.
La proposta manté l'aposta per dinamitzar el centre del municipi i posar en valor el comerç de proximitat, convidant els visitants a recórrer els aparadors mentre participen en activitats relacionades amb l'ambient nadalenc.
Propostes per a les famílies: tions, contes i jocs
Entre les activitats destacades hi ha el joc Busquem el Tió pels aparadors, les sessions de contacontes amb Martulina Divina, el concert coral d'avis i diverses actuacions de música en directe.
Els infants podran gaudir del pintacares amb Locigronet, jocs de fusta i un escape room instal·lat a la plaça de la Font. A més, no hi faltaran les tradicionals cagades del Tió, que se celebraran dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a 2/4 d'1 delñ migdia, convertint-se en un moment central per a les famílies.
La Capella de Sant Andreu, espai de música i tradició
La Capella de Sant Andreu també formarà part de la celebració amb dues actuacions especials: el concert de la Coral de la Llar d'Avis, dissabte al migdia a les 12, i el concert de l'Escola Municipal de Música, diumenge al matí. A més, els carrers del centre comptaran amb la presència del Llenyataire, que oferirà un espectacle itinerant durant tot el cap de setmana a la recerca del Tió.
Un Mercat de Nadal que vol arrelar com a cita destacada
Amb aquesta segona edició, l'Ajuntament de Santpedor reforça la voluntat de consolidar el Mercat de Nadal com un espai de convivència, cultura i tradició. L'organització anima la ciutadania i els visitants a participar en aquesta proposta festiva i a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats compartides i esperit nadalenc.