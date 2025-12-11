«Maure, el dinosaure» tancarà la temporada familiar d'Imagina't amb un espectacle emotiu i ple de fantasia

La programació familiar d'Imagina't conclourà aquest dissabte, 13 de desembre, amb l'última funció de la temporada: Maure, el dinosaure, de la companyia Teatre Nu. L'espectacle, que combina titelles i teatre d'objectes, es representarà a 2/4 de 6 de la tarda al teatre Conservatori de Manresa.
Un relat tendre sobre l'amistat
La proposta de Teatre Nu presenta una història poètica i senzilla centrada en la relació de complicitat i confiança entre la Martina, una nena petita i valenta, i en Maure, un dinosaure blau, gran i ple de punxes blanques. Són inseparables i comparteixen hores de jocs i imaginació fins que un problema altera la seva quotidianitat i els obliga a cercar plegats una solució.
Titelles i teatre d'objectes per a petits i grans
Maure, el dinosaure és un espectacle que apel·la a la imaginació i als valors de l'amistat, l'ajuda mútua i la col·laboració. La combinació de titelles i teatre d'objectes crea un univers visual que vol captivar tant el públic menut com els adults que l'acompanyen.
Entrades i preus
Les entrades tenen un cost de 10 euros -8 euros per a les persones que disposen del Carnet d'Imagina't- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
Cloenda de la temporada
Amb aquesta funció, Imagina't posa punt final a la programació familiar d'enguany, reforçant una temporada que ha combinat espectacles de qualitat amb propostes pensades per fomentar el vincle entre cultura, públic infantil i creativitat.