La Festa de la Llum, l'Aixada i la Transéquia presenten els cartells de les edicions 2026

Manresa ja ha fet públics els cartells que identificaran la Festa de la Llum, la Fira de l'Aixada i la Transéquia 2026. Les imatges, signades per Clàudia del Paso Martínez, Júlia Babot Cortina i David Pastor Usetti, marquen l'inici dels actes preparatoris d'una celebració reconeguda com a Patrimoni Festiu de Catalunya, que tindrà lloc del 6 de febrer al 15 de març.
Inici dels preparatius de la Festa de la Llum 2026
La presentació de les imatges oficials de la Festa de la Llum, la Fira de l'Aixada i la Transéquia ha donat el tret de sortida a la preparació de l'edició 2026 d'aquesta celebració tradicional de Manresa. Els esdeveniments se celebraran entre el 6 de febrer i el 15 de març, amb la Fira de l'Aixada programada per als dies 28 de febrer i 1 de març, i la Transéquia com a acte de cloenda.
L'acte de presentació ha comptat amb la participació de la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, així com de representants de les entitats vinculades a la festa i dels autors dels cartells. Enguany, Foto Art Manresa és l'entitat administradora de la Festa de la Llum, coincidint amb la commemoració del seu 50è aniversari.
Una imatge simbòlica per a la Festa de la Llum
El cartell de la Festa de la Llum 2026 és obra de la manresana Clàudia del Paso Martínez, graduada en Comunicació i Indústries Culturals i especialitzada en màrqueting digital i comunicació creativa. La proposta visual gira entorn de la llum com a símbol de guia, esperança i connexió amb la tradició.
La composició mostra un camí de llum daurada que representa el recorregut del misteri de la llum i l'arribada de l'aigua a Manresa. Elements com la silueta de la muntanya de Montserrat hi apareixen com a origen de la llum divina, mentre que el contrast entre foscor i llum reforça el caràcter espiritual i emocional del cartell, amb una estètica contemporània.
La història al centre del cartell de la Fira de l'Aixada
La imatge de la Fira de l'Aixada ha estat creada per Júlia Babot Cortina, dissenyadora gràfica formada a escoles d'art de Manresa, Igualada i Barcelona. El cartell se centra en un episodi clau de la història de la Festa de la Llum: la recapacitació del bisbat.
La silueta del bisbe de Vic esdevé l'element central de la composició, dins la qual s'integren fragments de color que evoquen vitralls i el mite del raig de llum que entra per la finestra de l'església del Carme. El contrast entre els colors lluminosos i el fons fosc reforça el simbolisme i el relat històric que caracteritza la fira.
Una mirada aèria per a la Transéquia
La imatge de la Transéquia 2026 és una fotografia aèria artística signada per David Pastor Usetti, dissenyador gràfic amb una llarga trajectòria professional en el món del disseny i la publicitat. La proposta visual posa en valor aquesta prova esportiva i lúdica, que enguany arriba a la seva 42a edició.