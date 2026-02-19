La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan obté el segell Biosphere com a Punt Turístic

El Punt d'Informació Turística de la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada s'ha convertit en la primera biblioteca de Catalunya que obté el segell Biosphere Sustainable Tourism, un distintiu internacional que certifica el compromís amb un model de turisme responsable i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
Reconeixement a la gestió sostenible
El segell Biosphere Sustainable Tourism s'atorga a entitats i serveis públics que integren criteris de sostenibilitat en la seva gestió diària. Entre els aspectes que es valoren hi ha la protecció del medi ambient, el respecte pel patrimoni cultural, la cohesió social, el suport a l'economia local i la qualitat del servei ofert tant a la ciutadania com a les persones visitants.
En aquest sentit, la Biblioteca Cal Gallifa, com a principal Punt d'Informació Turística de Sant Joan de Vilatorrada, ha incorporat pràctiques responsables i accions de sensibilització que contribueixen a promoure un turisme de proximitat, conscient i respectuós amb l'entorn.
Un pas més dins el compromís territorial
L'obtenció del distintiu s'emmarca en el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona (CSTDB), impulsat per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest programa acompanya destinacions, empreses i serveis públics en la incorporació de criteris sostenibles i en la millora contínua de la seva activitat.
Per al municipi, aquest reconeixement suposa un pas endavant en l'estratègia de consolidar un model turístic integrat al territori, que posi en valor l'entorn natural, el patrimoni i la identitat local, alhora que contribueixi al benestar col·lectiu.