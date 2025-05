La PAHC denuncia que una mare i el seu fill es quedaran al carrer per manca d'habitatge social a Manresa

La Vanesa Pino i el seu fill es quedaran al carrer aquest dimarts 6 de maig, segons ha denunciat la PAHC Bages. Fa un mes els van fer fora del pis on vivien des de feia molts anys a Manresa després que se'ls acabés el contracte i no poguessin continuar pagant. Tot i que la Vanesa Pino té una discapacitat, la família es troba en risc d'exclusió residencial i està en llista a la mesa d'emergència, els Serveis Socials li han anunciat que ha d'abandonar l'hostal on està vivint temporalment "sense oferir-los cap alternativa", segons ha denunciat la plataforma.

Des de la PAHC Bages denuncien la "manca d'estratègia" per part de les institucions per fer front a la "situació d'emergència habitacional" de la ciutat. La PAHC recorda que a Manresa el preu del lloguer ha pujat quasi un 60% en els últims anys, i "cada vegada més famílies són expulsades de les seves llars". Segons dades de la plataforma, aquest curs ja s'han executat nou desnonaments a la ciutat, el nombre més elevat en la història de Manresa. En canvi, el que sembla no augmentar "és el nombre d'habitatge social disponible, amb una llista que arriba als 2 anys d'espera".

Només aquesta setmana hi ha dos desnonaments més amb avís als ARRO dels Mossos d'Esquadra. La PAHC continua reclamant a l'Ajuntament "solucions habitacionals permanents" per a les persones desnonades, l'aturada de tots els desnonaments i exigeixen a l'alcalde Marc Aloy i al regidor d'habitatge Jesús Alonso "que compleixin amb les seves responsabilitats i actualitzin el pla d'habitatge de la ciutat per garantir el dret a l'habitatge per sobre d'aquells que només en fan negoci".