Veïns de la Balconada s'autoorganitzen i aturen el desnonament d'una família

De forma gairebé espontània, veïns del barri de la Balconada de Manresa s'han autoorganitzat i han aconseguit ajornar el desnonament d'una família del carrer Oleguer Miró formada per un matrimoni i les seves dues filles, una d'elles menor. L'home, de 65 anys i amb un historial mèdic d'afectacions coronàries, ha hagut de ser traslladat a Sant Joan de Déu després de patir un desmai.

Aquest dijous al matí, la comitiva judicial s'ha dirigit al pis dels afectats per comunicar-los que venien a executar un llançament i que podien agafar les seves coses, o marxar i venir un altre dia a buscar-les. "Els meus pares són molt estimats al barri, són molt bona gent, i quan els veïns han conegut la situació s'han concentrat espontàniament a la porta de l'immoble per evitar-ho", ha explicat a NacióManresa en Mario, un altre fill del matrimoni que no viu amb ells.

"Tot i que la comitiva judicial ens ha dit que la data era definitiva, la pressió dels veïns ha aconseguit que s'ajornés el desnonament fins al dia 28", ha explicat en Mario. Malgrat això, el fill no es mostra gens optimista: "què farem d'aquí a vint dies si l'assistent social ja ens ha dit que ara mateix no tenen pisos on allotjar-los?". Els afectats no estan a la Taula d'emergència habitacional "i tot el procés pot durar mesos o anys".

Un préstec i unes misterioses comissions

El fill del matrimoni explica que tot plegat té l'origen en un préstec que va demanar el seu pare fa anys "i que va pagar completament". Tot i així, segons assegura, l'empresa prestamista, que actualment no existeix, li va anar demanant pagaments per comissions que l'home va anar pagant fins que no va poder més.

"El meu pare és una persona amb poca salut i que procura no donar ni tenir problemes", explica. El fet és que quan va arribar-li la comunicació que un fons voltor havia posat el pis a subhasta "no li va voler donar massa importància pe no agafar nervis". Al camp d'un temps li van dit que el pis havia estat subhastat per 25.000 euros a un particular, i que la família en rebria 14.000, ja que els altres 11.000 eren per cobrir el suposat deute.

"Entenc que entremig hi ha hagut algun desajustament, ja què l'empresa prestamista va desaparèixer fa un temps i va endosar la seva cartera a una altra societat", suposa el fill. "Els meus pares i abans els meus avis, i també jo, hem viscut en aquest pis tota la vida", ha lamentat en Mario.