La CUP queda sola defensant estudiar municipalitzar serveis a mesura que vencin contractes

La moció de la CUP-Fem Manresa per analitzar la gestió directa dels serveis municipals no ha prosperat i només ha comptat amb el suport del grup proposant en el ple d'abril.
La proposta no prospera i queda sense suports
La CUP-Fem Manresa s'ha quedat sola aquest dijous al ple municipal en la defensa de la seva moció perquè l'Ajuntament estudiï la municipalització dels serveis a mesura que es vagin acabant els seus contractes. La proposta només ha rebut els vots favorables dels proposants, mentre que la resta de grups hi han votat en contra.
El regidor Jordi Trapé ha estat l'encarregat de defensar la iniciativa, centrada a analitzar en cada cas quina és la millor opció de gestió dels serveis municipals.
El govern defensa la flexibilitat en el model de gestió
Per part del govern, el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, ha argumentat que el consistori prioritza "la qualitat i el menor cost possible" a l'hora de decidir com es gestionen els serveis. En aquest sentit, ha recordat que en els darrers mesos l'Ajuntament ha municipalitzat serveis com la grua, la zona blava o la gestió de la Casa Flors Sirera, entre d'altres.
Amb tot, ha advertit que hi ha serveis que requereixen una especialització o una inversió inicial elevada que l'Ajuntament no pot assumir, com el transport públic urbà o la recollida de residus i la neteja viària. "No estem en contra de la gestió directa, però hi ha serveis que requereixen especialització”, ha assenyalat, abans de concloure: “Abandonin els seus perjudicis. Tant me fa si el gat és blanc o negre si caça ratolins”.
Rèplica de la CUP i defensa de l'estudi cas per cas
Trapé ha replicat que el seu grup no planteja una internalització automàtica dels serveis, sinó que es faci un estudi per determinar quina opció és més adequada en cada cas. "Els que fan servir prejudicis cap a nosaltres són vostès, que donen per fet que volem internalitzar serveis, però la moció només demana que s'estudiï cas per cas", ha afirmat.
Una moció per revertir externalitzacions
La proposta presentada per la CUP-Fem Manresa tenia com a objectiu aturar i revertir les externalitzacions de serveis municipals per "millorar l'eficiència" en la gestió dels recursos públics. La formació defensava la gestió directa com una via per reduir costos, augmentar la transparència i garantir un millor control.
Segons la CUP, en les darreres dècades l'Ajuntament ha optat majoritàriament per externalitzar serveis, fet que ha incrementat la despesa pública en afegir-hi conceptes com l'IVA i el benefici empresarial. Com a exemple, assenyalen que el pressupost municipal del 2026 destina 31 milions d'euros a serveis gestionats per empreses privades, un milió més que l'any anterior, malgrat una reducció global del pressupost de sis milions.
Mesures proposades per avançar cap a la gestió directa
La moció incloïa diverses mesures, com l'elaboració en un termini màxim de sis mesos d'una auditoria de costos per determinar l'impacte real de les externalitzacions. També plantejava la creació d'un protocol de gestió directa preferent que obligués a justificar tècnicament qualsevol nova externalització.
A més, proposava constituir una unitat específica dins l'Ajuntament per planificar la reversió progressiva dels serveis i impulsar un portal de transparència amb el detall de la despesa en serveis externalitzats.
La CUP també advertia que la gestió privada pot comportar una pèrdua de control sobre la qualitat dels serveis i una precarització de les condicions laborals, i defensava la internalització com a clau per garantir un model més just i eficient.