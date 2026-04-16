«Grand Canyon» arribarà diumenge al Kursaal amb Joan Carreras i Mireia Aixalà

Una història de somnis perduts i girs inesperats
La sala gran del Kursaal acollirà aquest diumenge, 19 d'abril a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Grand Canyon de Sergi Pompermayer. Dirigida per Pere Arquillué, la peça està interpretada per Joan Carreras, Mireia Aixalà, Guillem Balart, Maria Morera, Eduard Buch i Anna Maruny.
La trama se situa en una nit d'estiu en un poble de la Catalunya interior. Una prostituta immigrant presencia un accident mortal després d'una festa a casa d'un polític d'una família de la burgesia barcelonina. Paral·lelament, la Ruby, una jove de divuit anys i cantant de trap, té problemes amb la justícia.
El seu pare, en Pere, un home de més de cinquanta anys que havia somiat ser estrella del rock i que es guanya la vida fent reparacions, veu com un gir inesperat el confronta amb la sensació de no haver complert cap dels seus objectius vitals.
El viatge cap a un horitzó simbòlic
Un dels somnis d'en Pere era recórrer la Ruta 66 fins arribar al Gran Canyó del Colorado amb la seva dona i la seva filla, un projecte que considera inabastable. Però una visita inesperada li fa replantejar-se la seva situació i li obre la possibilitat de canviar el seu destí.
Amb aquesta nova perspectiva, inicia un viatge de no retorn amb el Gran Canyó com a horitzó simbòlic, en una història que posa en relleu com fins i tot el més feble pot transformar allò que sembla immens.
Funció amb mesures d'accessibilitat
La representació d'aquest diumenge serà accessible per a tots els públics. Es podrà seguir amb sobretítols projectats en pantalla, així com amb servei d'audiodescripció mitjançant receptors, bucle magnètic i amplificació de so.
Les persones interessades en aquests serveis poden sol·licitar-los a les taquilles del Kursaal el mateix dia de la funció.
Entrades i preus
Les entrades tenen un preu de 26 euros, amb descomptes de 24 euros per a majors de 65 anys, 15 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.