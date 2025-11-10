Manresa impulsa les primeres jornades «Cossos sota pressió» per la diversitat corporal

L'Ajuntament de Manresa organitza les primeres jornades Cossos sota pressió: mirades crítiques per la diversitat corporal, una iniciativa que busca conscienciar sobre els efectes de la pressió estètica i promoure una mirada més inclusiva sobre els cossos. Les activitats tindran lloc el 30 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària, i es completaran amb una programació formativa i cultural durant el mes de desembre.
Una jornada per reflexionar sobre la pressió estètica
L'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Feminismes i LGTBI, Joventut i Salut, impulsa aquest novembre les primeres jornades sobre pressió estètica sota el títol Cossos sota pressió: mirades crítiques per la diversitat corporal. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre la pressió estètica com a problemàtica social i fomentar una mirada crítica i respectuosa envers la diversitat corporal.
Les activitats centrals tindran lloc el diumenge 30 de novembre a l'Espai Plana de l'Om. La jornada s'obrirà a 3/4 d'11 del matí amb la benvinguda institucional, i continuarà a les 11 amb la taula rodona Cossos en disputa, diàlegs per una altra mirada, amb la participació de l'educadora social Anna Jeremias Marin, la futbolista Valentina Berr i l'actriu i cantant Yolanda Sey Asare, moderades per Isabel Baena Mateo, psicòloga d'Espai Èmfasi.
A través d'aquesta conversa, les participants reflexionaran sobre els estereotips socials, els cànons de bellesa i les seves conseqüències en la salut mental, posant en valor les alternatives que fomentin una relació més sana i diversa amb el propi cos.
Art i acció comunitària per visibilitzar la diversitat
Durant el matí, les persones assistents podran visitar l'exposició Cossos diversos: mirades compartides, un projecte col·laboratiu de l'alumnat de batxillerat d'Arts Plàstiques de l'Institut Lluís de Peguera. La mostra convida a reflexionar sobre la pluralitat de les figures humanes i reivindica la diferència com a font de creativitat, empatia i transformació social.
A 2/4 d'1 del migdia, la plaça de la Plana de l'Om es convertirà en un espai de trobada amb el vermut participatiu Sucar pa, dinamitzat per l'artista Zinteta. L'activitat proposa descobrir el menjar com una forma de cuidar-se, gaudir i connectar amb els altres, amb una mirada lúdica i reivindicativa sobre la relació entre alimentació, autoestima i cos.
Formació i activitats complementàries al desembre
Les jornades tindran continuïtat al desembre amb diverses activitats formatives i de sensibilització. Els dies 3 i 10 de desembre, l'educadora social Anna Jeremias Marin oferirà la formació On la pell diu prou!, adreçada al professorat de secundària, al Centre de Recursos Pedagògics del Bages. L'objectiu és donar eines per identificar i prevenir les violències estètiques i grassofòbiques a les aules.
El 3 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda, l'Oficina Jove del Bages - Espai Jove Joan Amades acollirà la xerrada per a famílies Com prevenir la pressió estètica i promoure la diversitat corporal des de casa, a càrrec de la psicòloga Anaís Lara Lloveras.
Finalment, el 11 de desembre a les 7 de la tarda, el Teatre Kursaal acollirà la representació de l'obra Pots ser tu, puc ser jo, un espectacle documental que aborda les malalties mentals en l'adolescència a partir de testimonis reals.