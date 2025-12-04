Alfonso Plummer es desvincula del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha confirmat aquest dijous a la tarda el què el tècnic Diego Ocampo ha avançat en la roda de premsa prèvia al partit d'Eurocup que divendres jugarà el conjunt bagenc contra l'Hamburg Towers. Alfonso Plummer s'ha desvinculat del Baxi Manresa només uns pocs mesos després del seu fitxatge.\r\n\r\nLa sortida de Plummer s'emmarca dins un procés de millora de l'equip i el porto-riqueny ha estat el damnificat ja que aquesta sortida allibera una plaça d'estranger. Per aquest motiu, l'escorta ja no ha entrenat amb els que fins ara han estat els seus companys. En cap cas es tracta d'un descontentament amb Plummer sinó l'oportunitat de portar un altre jugador que millori les prestacions de l'equip.\r\n\r\nDe moment, ni el Baxi Manresa ni Diego Ocampo han confirmat que hi hagi res tancat. Però de les paraules del tècnic es desprèn que un nou jugador podria arribar ben aviat al Nou Congost.\r\n