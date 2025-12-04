El Baxi Manresa reprèn la competició contra el cuer de l'Eurocup

El Baxi Manresa reprendrà la competició en el Nou Congost en un horari més habitual en les èpoques de la Lliga LEB que no pas de l'Eurocup. Els bagencs juguen aquest divendres contra l'Hamburg Towers (20.45h. Esport3) el partit que tanca la primera volta de la competició europea. Contra els alemanys, l'equip manresà tindrà una bona oportunitat per trencar una ratxa de quatre derrotes consecutives i reenganxar-se en la lluita per quedar entre els sis primers de grup i poder jugar el play-in. L'Hamburg Towers arriba com a cuer destacat i el còmput de victòries a zero.
Dos jugadors que no seguiran al Baxi Manresa han estat protagonistes de la jornada prèvia. Un és Archange Izaw-Bolavie. El pivot belga ha marxat cedir al Palmer Basket Mallorca fins a final de temporada amb l'objectiu que adquireixi experiència. Diego Ocampo ha recordat que Archi és "un jugador de recorregut llarg per a nosaltres. Però necessita temps i ara no tenim temps perquè jugui minuts i per entrenar. Amb tants partits a l'Eurocup no tenim temps per a desenvolupar-lo i creiem que aquest pas era necessari per a la seva millora. La temporada vinent ens podrà ajudar".
L'altre nom és el d'Alfonso Plummer. Ocampo ha sorprès anunciant la marxa del porto-riqueny que ja no ha entrenat aquest dijous malgrat estar satisfet amb el seu rendiment. El tècnic ha emmarcat la decisió en un pla global de millora de l'equip que "requereix sortides i entrades. Ell té una oportunitat d'anar a un altre equip i no té sentit que corri riscos". La sortida de Plummer implicarà l'arribada d'un nou jugador. El Baxi Manresa hauria d'anunciar properament l'arribada d'un exterior que millori l'equip tot i que els temps de la sortida de l'escorta de Puerto Rico i l'arribada del seu substitut no han coincidit. De moment, no hi ha més moviments en marxa però tampoc es descarten si sorgeix una bona oportunitat.
Entre els jugadors que continuen, Louis Olinde és l'únic jugador amb problemes físics. L'alemany no va jugar el segon partit amb la seva selecció per uns problemes als bessons. L'ala-pivot no té res trencat però els dolors que pateix el fan ser dubte per al duel contra l'Hamburg Towers. La resta de jugadors estan a plena disposició d'Ocampo.
Després de l'aturada per culpa de les finestres FIBA, el Baxi Manresa jugarà dos partits en menys de quaranta-vuit hores. Ocampo pensa només en l'enfrontament amb l'Hamburg Towers. El gallec no es fia de la mala ratxa de resultats dels alemanys a qui qualifica com un rival que "és molt fort i juga amb molta intensitat. Juguen dur i competeixen tots els partits". Ocampo té ganes de jugar de nou al Nou Congost en Eurcup després de gairebé un mes sense fer-ho.
L'Hamburg està realitzant una desastrosa temporada. A les vuit derrotes a l'Eurocup s'hi afegeix set més a la lliga alemanya. Tot això significa una ratxa oberta de quinze partits perduts de forma consecutiva. Ser a la part baixa de la classificació és un fet habitual des del seu ascens a la primera divisió alemanya l'any 2019. La temporada passada va quedar en la penúltima posició. Tot i això, va mantenir la categoria i també va obtenir plaça a l'Eurocup repetint així participació en competició continental.
Una barreja de jugadors alemanys i nord-americans formen la plantilla de l'Hamburg. Carlos Stewart, LJ Thorpe i Eric Reed J són els jugadors exteriors més perillosos de cara a cistella. Thorpe, a més, és un bon generador que juga molts minuts. Dins la pintura el jugador més destacat fins aquest moment és Zacharie Perrin. Zsombor Maronka és un jugador que pot sonar al públic bagenc ja que la temporada passada va jugar amb el Joventut. Més llunyana és la presència de JP Tokoto a la Lliga ACB quan va disputar amb el Betis el curs 2019-20.
Eduard Udyanskyy (Gran Bretanya), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Manuel Attard (Itàlia) arbitraran el partit.