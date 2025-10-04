El Bages explorarà la vida urbana de la baixa edat mitjana amb el 39è Curs de Cultura Medieval

Els Amics de l'Art Romànic del Bages han presentat la 39a edició del Curs de Cultura Medieval, que enguany porta per títol La vida a la ciutat baixmedieval i tindrà lloc durant el mes de novembre a Manresa. El cicle consta de tres conferències gratuïtes i obertes al públic, que es faran a la Sala d'Actes del Montepio de Conductors (carrer Bilbao, 20), i d'una sortida cultural de tot un dia a Besalú.
Conferències sobre pestes, call jueu i desigualtats
El curs arrencarà divendres 7 de novembre amb la conferència del doctor Adrià Mas Craviotto (Universitat de Lleida), que abordarà la incidència de les epidèmies a Manresa entre 1348 i 1462 i les respostes de la societat i les autoritats davant les grans mortaldats. El 14 de novembre, la historiadora i arqueòloga Mireia Vila Cortina aproparà el públic al call jueu manresà dels segles XIII i XIV, per entendre millor el paper i la realitat urbana de la comunitat jueva. El 21 de novembre, la doctora Laura Miquel Milian (Universitat de València) clourà el cicle de conferències amb una anàlisi de les desigualtats socials i econòmiques que marcaven la vida a les ciutats de la Catalunya baixmedieval.
Sortida cultural a Besalú
Com és tradició, el Curs de Cultura Medieval inclou una sortida de camp per aprofundir en l'estudi històric. El dissabte 22 de novembre s'ha programat una excursió d'un dia a Besalú, vila amb un patrimoni medieval de primer ordre, amb inscripcions gestionades a través de Viatges Masanés.
Una proposta consolidada
Els Amics de l'Art Romànic del Bages organitzen aquest curs des de l'any 1986, i amb gairebé quatre dècades de trajectòria s'ha consolidat com una cita de referència per a la divulgació històrica a la comarca. Els responsables del curs destaquen que l'objectiu és acostar la recerca acadèmica de qualitat a tota mena de públics, tot combinant rigor i vocació pedagògica.
Enguany, el fil conductor és la vida urbana en època baixmedieval: les pestes i la gestió de la mort, la presència jueva i les desigualtats socials que condicionaven la convivència i les trajectòries vitals dels habitants de la ciutat.
La inscripció prèvia per assistir a les conferències és gratuïta i es pot formalitzar a través del web dels Amics de l'Art Romànic del Bages.