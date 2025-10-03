L'Escolania de Montserrat porta a Roma un viatge per la història musical del monestir

Des del Llibre Vermell fins a l'actualitat, l'Escolania de Montserrat ha ofert a Roma un recorregut únic per la història musical del monestir, amb un concert que ha inclòs obres dels mestres més rellevants del cor i peces populars de la cultura catalana com el Virolai o el El Cant dels Ocells. La proposta, que ha comptat amb la col·laboració de la soprano Sara Blanch, ha servit per cloure l'edició especial que Peralada i Montserrat han celebrat a la capital italiana amb motiu del 40è aniversari del festival empordanès i del Mil·lenari de Montserrat. Durant tres dies, la Ciutat Eterna s'ha convertit en la capital de la cultura i la música catalana, amb concerts, conferències i una exposició en alguns dels espais més emblemàtics de Roma.
La Basílica de San Anselmo all'Aventino, construïda l'any 1800 en estil neoromànic, és la seu a Roma de l'orde benedictina. Per això, per al pare Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat, el concert de l'Escolania en aquest espai és "especial" perquè, tot i que el cor ja ha actuat a la capital italiana en d'altres ocasions, mai abans ho havia fet a la seu de l'orde de Montserrat.
Sota la direcció de Pau Jorquera (Barcelona, 1982), l'Escolania de Montserrat, un dels cors de nois més antics d'Europa, ha ofert un repertori que ha combinat música de mestres propis de l'Escolania, com el pare Ireneu Segarra, director del cor durant quatre dècades, amb polifonia renaixentista, música sacra contemporània i peces populars catalanes com El Cant dels Ocells i El Virolai, obres emblemàtiques que formen part de la identitat històrica del cor.
Roma, capital de la cultura i la música catalana
La capital d'Itàlia s'ha convertit durant tres dies, des de l'1 d'octubre, en la capital de la cultura i la música catalanes. De la mà del Festival de Peralada, alguns dels racons més emblemàtics de la Ciutat Eterna han acollit concerts, exposicions i conferències amb l'objectiu de projectar la cultura catalana al món. Una cita que, el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, ja ha avisat que no serà la darrera a Roma.