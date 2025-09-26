Montserrat impulsa el Cicle Mil·lenari Sostenible amb workshops sobre energia, aigua i tecnologia smart

En el marc del Mil·lenari, l'Abadia de Montserrat ha presentat el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible, una nova proposta que enforteix el vincle del santuari amb el món empresarial, institucional i acadèmic. El programa inclou tres workshops temàtics sobre energia, aigua i tecnologia smart, amb experts de primer nivell i la participació d'empreses líders en els sectors implicats.
Un espai de coneixement i reflexió
Montserrat vol aprofitar la commemoració del Mil·lenari per posicionar-se com un hub de sostenibilitat i innovació. El Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible, organitzat amb WATTEGA (ARCbcn i ERF), vol generar debat i aliances per avançar cap a un futur més respectuós amb el medi ambient.
Tres jornades temàtiques
El cicle consta de tres workshops que tindran lloc a l'Abadia de Montserrat: el primer, dedicat a l'energia, serà l'1 d'octubre; el segon, sobre l'aigua, el 29 d'octubre, i el tercer, sobre tecnologia smart, el 27 de novembre. Tots combinaran ponències d'experts, tallers i visites a espais emblemàtics del monestir.
Una mirada al futur des del patrimoni
Amb aquesta iniciativa, l'Abadia explicarà l'estat actual del seu compromís amb la sostenibilitat i donarà a conèixer projectes de transformació que volen integrar patrimoni i innovació. El Patronat de la Muntanya de Montserrat hi dona suport com a patrocinador institucional.
Empreses i institucions implicades
El programa compta amb la col·laboració d'empreses com Daikin, Veolia, Grundfos, IMI Hydronic, Fes-Controls i Schneider, a més de l'Aeri de Montserrat. La primera jornada comptarà amb el professor i investigador de la UPC Roberto Villafáfila com a ponent principal i amb la cloenda de Marta Morera, directora general d'Energia de la Generalitat.
Una oportunitat per al canvi
El Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible vol ser un punt de trobada únic per a directius, càrrecs institucionals i representants del món acadèmic i de la recerca. Una ocasió per reflexionar, establir aliances i impulsar projectes que uneixin innovació, espiritualitat i sostenibilitat en un entorn privilegiat.