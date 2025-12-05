Súria activa una nova edició del «Rasca i guanya» amb 120 premis i 5.000 euros en joc

La campanya de promoció comercial Rasca i guanya tornarà aquest mes de desembre als establiments de Súria, amb un total de 120 premis i 5.000 euros destinats a incentivar la compra de productes i serveis locals. La iniciativa és impulsada per l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers - Súria Punt Comercial i el suport de la Diputació de Barcelona.
Una campanya per reforçar el comerç de proximitat
Els establiments interessats a participar en la campanya hauran d'inscriure's abans del 9 de desembre a través del web municipal. L'acció comercial es desenvoluparà del 14 de desembre al 6 de gener, coincidint amb la campanya de Nadal i Reis i amb l'objectiu de donar un impuls al teixit comercial de la vila.
A partir d'una compra mínima de 5 euros, els clients dels establiments col·laboradors rebran una targeta del Rasca i guanya amb l'opció d'obtenir un dels 120 premis disponibles: 10 de 100 euros, 50 de 50 euros i 60 de 25 euros. Les targetes premiades es podran bescanviar durant el període de la campanya als establiments adherits.
Adreçada a petits comerços locals
La iniciativa s'adreça a petits establiments comercials amb local obert al públic i una plantilla inferior a deu persones, incloent comerços, bars, restaurants i serveis personalitzats. Les franquícies i supermercats que no formin part de la Unió de Botiguers no podran participar-hi, per reforçar el focus en el comerç local i de proximitat.