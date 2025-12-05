El turisme rural de la Catalunya Central registra plena ocupació durant el pont de la Puríssima

Els allotjaments de turisme rural de la Catalunya Central encaren el pont de la Puríssima amb ocupacions que freguen el 100%. La casa de turisme rural Ca l'Escuder, a Aguilar de Segarra, té totes les places plenes entre divendres i dilluns. La responsable de l'allotjament, Aida Queralt, assenyala a l'ACN que el pont de la Puríssima "sempre acaba omplint-se", tot i que no és dels que es reserven amb més antelació. Una situació similar es repeteix al Berguedà, una de les comarques de referència en turisme rural. I a Osona, el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves -que atreuen milers de visitants cada any- impulsen de nou el turisme i la restauració del territori, que preveuen registrar plena ocupació.
El Berguedà és una de les comarques del país amb més oferta de cases rurals i, a hores d'ara, la taxa d'ocupació se situa al 96% amb la previsió de tancar el pont amb plena ocupació.
A l'est de la Catalunya Central, a la comarca d'Osona, durant el pont de la Puríssima la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat de Vic s'han convertit des de fa anys en un reputat tàndem turístic. Molts visitants aprofiten per fer la doble visita en un únic dia.
Clàudia Dinarès, de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona, assenyala que la plena ocupació es nota amb "moltes reserves" en el sector de la restauració. De fet, hi ha restaurants que aquests dies fan menús especials relacionats amb el Mercat Medieval. I a Montserrat també hi ha plena ocupació des de fa dies, majoritàriament amb públic català però també d'arreu del món.
Un públic familiar i de l'àrea metropolitana
Els allotjaments reben un públic variat, però el gruix prové de Barcelona i l'entorn metropolità. A Ca l'Escuder hi són habituals trobades familiars, celebracions d'aniversari, així com grups d'amics. "És molt típic que la gent vingui per celebrar alguna cosa. Ens ve gent de tot arreu, però sobretot famílies de l'àrea metropolitana", detalla Queralt.
Tranquil·litat, natura i paisatge: el gran reclam
Queralt destaca que molts hostes arriben sense conèixer gaire la zona i marxen "encantats". "Els animo sempre a sortir a caminar. Tenim rutes circulars marcades al Wikiloc, itineraris curts i llargs, i un paisatge de muntanya mitjana molt tranquil", afirma. Afegeix que, tot i que el territori no té grans cims ni neu com el Pirineu, "ofereix molta calma, boscos bonics, camps amplis i vistes a Montserrat". Aquesta tranquil·litat, diu, és un dels principals motius pels quals la gent de ciutat tria aquestes comarques.
Nadal i Cap d'Any, una de les èpoques més fortes
De cara a les festes, la previsió és de ple absolut. "Nadal i Cap d'Any són dates molt fortes. Sempre s'omplen i, a més, les estades són més llargues: tres, quatre o cinc dies", explica Queralt.