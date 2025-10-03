Montserrat reivindica els valors benedictins i la història del seu Mil·lenari a Roma

Montserrat ha reivindicat aquest divendres a Roma els seus mil anys d'història i la utilitat dels valors benedictins per a la societat. La institució ho ha fet durant la inauguració de l'exposició itinerant Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa, que es podrà veure al Palau de la Cancelleria de la capital italiana fins al 14 d'octubre. Durant l'acte, l'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha defensat que el monestir és "un exemple de fidelitat a una manera d'entendre la vida i a una llengua", i ha garantit que el monestir continuarà acompanyant Catalunya i el català com ha fet sempre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que "Catalunya no seria el mateix sense Montserrat".
Amb motiu de la commemoració del Mil·lenari, l'Abadia de Montserrat ha inaugurat al Palau de la Cancelleria de Roma -cedit per la Santa Seu- l'exposició itinerant Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa. La mostra, projectada en italià, es compon de recursos tecnològics destinats a expressar els valors benedictins que han fet de l'Abadia de Montserrat un exemple viu de la construcció d'Europa i de l'aplicació de la Regla de Sant Benet.
D'aquesta manera, mitjançant un llenguatge contemporani i seguint els corrents comunicatius més actuals, es vol explicar l'essència de les virtuts benedictines a partir d'elements com el mateix lema escollit pel Mil·lenari (Ora, Lege, Labora, Rege te Ipsum, In Communitate), posant un especial èmfasi en el valor de comunitat, i explicar l'essència de Montserrat com a monestir i santuari, que s'ha mantingut inalterada al llarg de mil anys.
La mostra inclou recursos escènics, gràfics i audiovisuals que permeten als visitants gaudir d'una experiència immersiva que els porta a visitar els llocs del monestir que habitualment són inaccessibles. Així mateix, l'exposició també ofereix testimonis de persones tant de caràcter anònim com de reconeixement internacional que exposen les diferents maneres de viure i entendre Montserrat.
Acte inaugural amb el president Illa i l'Escolania de Montserrat
L'acte d'inauguració oficial ha comptat amb la presència de diferents autoritats de la cúria romana, dels màxims representants de l’Abadia de Montserrat -el pare Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat, i el pare Bernat Juliol i Galí, comissari del Mil·lenari-, del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández. L'Escolania de Montserrat ha ofert diferents interpretacions musicals i ha clos l'acte amb el Cant del Virolai.
Durant la inauguració, l'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha reivindicat la necessitat de "l'estabilitat" benedictina en un món "que canvia tant" i ha subratllat que el monestir és també un exemple "de fidelitat a una manera d'entendre la vida i a una llengua". En aquest sentit, ha insistit que el monestir ha acompanyat Catalunya i el català des del seu naixement i que "ho fa ara i té el propòsit de seguir-ho fent en el futur". Per la seva banda, el pare Bernat ha remarcat que els valors benedictins poden ser "útils per a tota la societat, i més sobretot en els moments que vivim".
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que "en un món amb preocupants signes de deshumanització, Montserrat encarna els valors que uneixen i que són la base de la convivència: construir comunitats assentades en la justícia social, la llibertat i la solidaritat; i defensar els drets humans arreu i d'aquells que avui pateixen".
El cap de l'executiu ha destacat que, en un món de desorientació i d'excés de materialisme, "l'espiritualitat i la fe" que es promou des de Montserrat "ens interpel·len a tots", com també, ha afegit, ho fan la seva vida monàstica, la inculturació i la cultura de la pau. "Montserrat ha ajudat a construir Catalunya, és una referència de la identitat oberta i inclusiva de Catalunya, i és una expressió molt universal del catalanisme", ha reblat Illa.
La mostra es podrà veure a Montserrat
L'exposició va obrir portes aquest dimecres i es podrà visitar fins al 14 d'octubre al Palau de la Cancelleria de Roma, un edifici d'estil renaixentista pertanyent a la Santa Seu i que compta amb la condició d'extraterritorialitat. L'edifici data del segle XV i forma part del Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO l'any 1990.
La mostra s'ofereix conjuntament amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos i del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva delegació a Itàlia. Anteriorment, l'exposició dedicada als mil anys d'història del monestir s'ha pogut veure en indrets com Barcelona, París o el Parlament Europeu, a Brussel·les. La previsió és que també es pugui veure a Montserrat.