Artés redefineix l'ús dels horts municipals per impulsar una agricultura urbana sostenible

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat recentment el nou reglament d'ús dels Horts Urbans Municipals, amb la voluntat de revitalitzar aquest espai situat a tocar del Bosquet de l'Aplec. Creats l'any 2015, els horts ocupen una superfície de 700 metres quadrats i s'havien concebut com una eina d'autoconsum i lleure per a les famílies del municipi. Després d'uns anys de davallada en l'activitat, el consistori ha tirat endavant una actualització normativa amb criteris de sostenibilitat, justícia social i corresponsabilitat veïnal.

Un reglament per adaptar-se a la realitat actual

Els horts municipals d'Artés van ser una iniciativa pionera en el seu moment, impulsada amb la col·laboració de la XASAAC i la cooperativa L'Oliva. A més del conreu ecològic, es va implementar un sistema de recollida d'aigües pluvials per garantir la sostenibilitat del projecte. Tot i això, amb el pas dels anys, la participació es va reduir i l'Ajuntament ha volgut donar un nou impuls als horts, amb una revisió integral del seu funcionament.

Segons el govern municipal, la redacció del nou reglament ha comptat amb "la participació d'usuaris i representants de la XASAAC", en una primera reunió consultiva. Posteriorment, els serveis tècnics municipals n'han fet l'adaptació legal, i el text es va aprovar en el ple del mes de maig. El nou marc normatiu defineix l'ús dels horts com a espai de conreu per al consum familiar, amb l'objectiu de vetllar per un ús social i sostenible dels recursos. Tot i això, es manté una certa flexibilitat per a usos puntuals que no tinguin finalitats econòmiques.

Criteris d'accés, sostenibilitat i participació

El reglament estableix criteris clars d'accés: estar empadronat a Artés i no disposar de terrenys agrícoles propis. A més, es donarà prioritat a famílies en situació de vulnerabilitat, amb barems socials específics que es definiran en la convocatòria pública de parcel·les. Un cop publicades les bases, les sol·licituds s'hauran de presentar segons un sistema transparent i objectivable.

També s'hi introdueixen criteris ambientals com la prohibició de cultius transgènics o aquells que impliquin un consum excessiu d'aigua. D'altra banda, es promou un ús responsable de l'espai, i es preveuen sancions econòmiques només en cas de negligència o danys.

Un dels aspectes més destacats del nou reglament és la voluntat de reforçar l'autogestió. L'Ajuntament cedirà a la comunitat d'hortolans la gestió de determinats aspectes interns, com ara el control de l'ús de l'aigua. També es regularà la possibilitat que altres membres de la unitat familiar o terceres persones autoritzades utilitzin temporalment les parcel·les en cas de malaltia o incapacitat.

Terminis d'ús i rotació garantida

Per garantir la rotació i evitar l'ús indefinit de les parcel·les, el reglament introdueix un límit de quatre anys renovables. Això permetrà oferir l'oportunitat d'accedir als horts a noves famílies i evitar situacions de bloqueig o d'acumulació per part d'un grup reduït d'usuaris.

El consistori també s'ha compromès a obrir un procés participatiu per acabar de definir les bases específiques de l'oferta pública, que es preveu que estiguin a punt a la tardor. El regidor de Desenvolupament Rural ha destacat que el nou reglament busca "reforçar el projecte col·lectiu, no només com a eina de conreu sinó com a espai de cohesió social i consciència ambiental".

Al·legacions de la CUP: manca de participació i redacció excessiva

Tot i que el reglament ha estat aprovat gràcies a la majoria absoluta d'ERC, la seva tramitació no ha estat exempta de crítiques. La CUP d'Artés ha presentat al·legacions formals i ha denunciat la manca de participació real durant el procés. Segons el grup municipal, a la reunió celebrada l'1 de desembre passat es va acordar un document breu amb 16 normes consensuades, mentre que el reglament aprovat conté més d'una quinzena de pàgines amb "multitud de continguts mai exposats als hortolans".

Des de la CUP critiquen que ni els usuaris, ni cap veí ni entitat van poder conèixer el document abans de la seva aprovació. També lamenten que el text es va validar amb la sola majoria absoluta de l'equip de govern (ERC), i sense consens amb la resta de grups municipals. La CUP considera que el reglament és "tecnocràtic, restrictiu i allunyat de la realitat", amb referències a infraestructures inexistents com pous, basses o casetes.

Demanen que es replantegi el procés, amb una participació real i que es corregeixin les ambigüitats detectades. Malgrat això, també reconeixen els avenços en la darrera reunió del 10 de juny i esperen que les al·legacions siguin tingudes en compte abans de l'aprovació definitiva.