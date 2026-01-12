El Bages fixa el benestar emocional, l'educació i l'arrelament com a eixos de joventut

El Consell Comarcal del Bages ha presentat el nou Pla Comarcal de Joventut, el document estratègic que marcarà les polítiques juvenils fins al 2029. El full de ruta dona continuïtat a la feina feta els darrers anys, però posa l'accent de manera clara en tres àmbits prioritaris: el benestar emocional, la lluita contra l'abandonament prematur d'estudis i l'arrelament al territori, amb una atenció especial al relleu agrari i als municipis més petits de la comarca.
Un pla de continuïtat amb més ambició
El nou Pla Comarcal de Joventut consolida les línies de treball que el Consell Comarcal del Bages ja venia desenvolupant, però ho fa amb una mirada més ambiciosa i estructurada. L'objectiu és reforçar la coordinació entre administracions i serveis, garantir una major equitat territorial i aconseguir un impacte real en la vida dels joves del Bages.
La vicepresidenta primera del Consell i consellera comarcal de Joventut, Cultura i Esports, Sílvia Tardà, ha subratllat que el document permet ordenar i enfortir les polítiques existents: "Aquest Pla ordena i enforteix el que ja estàvem fent, però amb més ambició: més coordinació, més equitat i més impacte real sobre la vida dels joves del Bages en àmbits tan importants com l'abandonament escolar, el benestar emocional i l'arrelament al territori".
El benestar emocional, al centre de les polítiques juvenils
Un dels principals eixos del Pla és el benestar emocional i la salut dels joves, un repte que ha guanyat pes en els darrers anys. El document preveu reforçar les accions d'acompanyament, escolta i orientació, amb una estreta coordinació amb els serveis educatius, socials i comunitaris del territori.
Aquesta aposta vol donar resposta a situacions de malestar emocional, estrès o soledat que afecten una part important de la joventut, i fer-ho des d'una perspectiva preventiva i comunitària. El Pla planteja actuar no només quan apareixen les dificultats, sinó també generant entorns més saludables i accessibles per als joves de tots els municipis de la comarca.
Combatre l'abandonament prematur dels estudis
El segon gran pilar del Pla Comarcal de Joventut és la lluita contra l'abandonament prematur dels estudis. El Consell vol impulsar mesures d'acompanyament i assessorament, amb una atenció especial a les situacions de vulnerabilitat, i treballar de manera coordinada amb centres educatius i ajuntaments.
L'objectiu és detectar de manera precoç els factors de risc i oferir suport personalitzat perquè els joves puguin continuar els seus itineraris formatius. El Pla entén l'educació com un element clau per a la igualtat d'oportunitats i per a la construcció de projectes vitals sòlids al territori.
Arrelament juvenil i relleu agrari als municipis petits
El tercer eix estratègic posa el focus en l'arrelament al territori, amb una atenció especial al relleu agrari i als municipis rurals del Bages. El Pla preveu desplegar iniciatives per apropar oportunitats als pobles més petits, afavorir que els joves s'hi quedin a viure i donar suport a projectes vinculats al relleu generacional al sector agrari.
Aquesta línia de treball vol facilitar que els joves puguin imaginar i construir el seu futur al Bages, independentment de si viuen en una ciutat o en un municipi rural. En paraules de Sílvia Tardà, "quan parlem de joventut, parlem de futur. I al Bages el futur també passa perquè els joves puguin estudiar, sentir-se bé i imaginar-se una vida possible aquí, sigui a una ciutat o a un municipi rural".
Prevenció, equitat i mirada interseccional
El Pla Comarcal de Joventut també manté i reforça les polítiques de prevenció de conductes de risc i consums associats a l'oci juvenil. L'objectiu és consolidar entorns segurs, oferir informació útil i garantir l'acompanyament quan sigui necessari, sempre en coordinació amb els municipis, els serveis especialitzats i els agents comunitaris.
Tot plegat es desplega amb una mirada interseccional, orientada a reduir desigualtats i assegurar que les accions arribin a tots els perfils de joventut. Amb aquest Pla fins al 2029, el Consell Comarcal del Bages vol disposar d'un marc sòlid i compartit per afrontar els principals reptes juvenils de la comarca en els propers anys.