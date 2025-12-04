Andreu Torres releva Joan Zapata com a conseller comarcal del Bages

El Consell Comarcal del Bages ha incorporat Andreu Torres Vilà, regidor de Junts per Navàs, com a nou conseller comarcal en substitució de Joan Zapata Lluch, que deixa el càrrec per motius laborals. El relleu s'ha formalitzat aquest dimarts en una reunió entre Torres i el president del Consell, Eloi Hernàndez, en què s'han coordinat les primeres línies de treball del nou conseller.
Un relleu planificat per garantir continuïtat
Torres, nascut l'any 2000, és regidor a Navàs des de l'inici del mandat i va encapçalar la llista del seu partit a les eleccions municipals del 2023. En la trobada d'avui, el conseller sortint, Joan Zapata, i el nou conseller han dut a terme un traspàs detallat dels projectes en marxa, amb l'objectiu de mantenir la continuïtat de totes les línies de treball de l'àrea de Serveis Tècnics als Municipis.
Reconeixement a la tasca de Joan Zapata
El Consell Comarcal ha expressat un agraïment públic a Joan Zapata per la feina desenvolupada en el marc del cartipàs 2023-2027, destacant especialment la seva contribució en la millora de l'acompanyament als ajuntaments i en diferents projectes de modernització del servei.
El president Eloi Hernández ha posat en valor "el compromís, la vocació de servei i la dedicació" de Zapata, i li ha desitjat "molta sort i encerts en la seva nova etapa professional".
Compromís amb els municipis del Bages
Amb la incorporació d'Andreu Torres, el govern comarcal reafirma la seva voluntat de seguir treballant al costat dels municipis del Bages i donar continuïtat a les tasques de cooperació tècnica i suport al món local, en coordinació amb la resta d'àrees del Consell.
El nou conseller assumirà les responsabilitats de l'àrea en les properes setmanes.