Sergi Perramon crea Avenç Nacionalista i l'ofereix per a una candidatura conjunta de cara a 2027

Sergi Perramon ha presentat aquest dijous Avenç Nacionalista, la plataforma amb la que pretén aglutinar la dreta i l'extrema dreta catalanista en una sola opció per concórrer a les eleccions municipals de Manresa de 2027. En una sala Voilà que comptava amb militants de Junts i d'Aliança Catalana entre el públic, l'actual portaveu del grup Nacionalista a l'Ajuntament ha recordat de nou, pel seu discurs, al candidat del FNC de les passades eleccions, que posava la seguretat i la immigració en el centre del seu discurs, més que no pas al regidor que es mostra molt més moderat en el ple.
En un discurs ple de gestos de complicitat cap a Junts i Aliança Catalana, Perramon ha plantejat una acció basada en tres eixos principals: el nacionalisme, la seguretat i la prosperitat econòmica. No ha defugit, però, ni tractar sobre la immigració -"no tenim capacitat per assumir ni la gent de fora que arriba amb voluntat d'integrar-se"-, ni sobre polítiques socials -"als partits de sempre ja els va bé el clientelisme social", ni de moure l'espantall de la conspiranoia -"treballen en l'ideal marxista: que tots siguem iguals, però per baix".
Malgrat això, Perramon ha volgut transmetre un discurs optimista: "Creem una plataforma que ha de canalitzar el potencial de tots aquests manresans capaços, que estan cansats, enfadats i decebuts amb el govern actual". Per això, ha reclamat "passar de la queixa a la protesta" i no ha amagat el seu desig: "el 2027 és l'oportunitat". Avenç Nacionalista es presenta, doncs, com una plataforma "per construir ponts i lluitar contra les grans maquinàries" dels partits convencionals.
Sense deixar el seu romanticisme perenne, Perramon ha tibat de noucentisme per presentar la plataforma i de passada, la seva voluntat de liderar-la.
Després de l'acte d'aquest dijous, la pilota està a la teulada de les altres formacions. Principalment de Junts i d'Aliança Catalana. Al FNC, amb qui es va presentar el 2023, ni hi és ni se l'espera.