Un projecte vol recuperar les antigues rutes de comercialització de sal de Cardona

La importància de la sal per a la conservació d'aliments va fer que Cardona fos l'epicentre d'una xarxa comercial que abastia tots els comtats catalans. Eren els anomenats camins cardoners o de la sal que es desplegaven per Barcelona, Cervera, Guardiola de Berguedà, Solsona i la Cerdanya. Ara, un projecte turístic anomenat Or Blanc, vol recuperar-los com a rutes ciclistes o a peu amb l'objectiu de dinamitzar l'economia local amb l'atracció de visitants i estudiosos. A més, es vol fer un inventari del patrimoni històric, natural i paisatgístic que envolta els camins com ara la Muntanya de Sal de Cardona o el Salí de Cambrils. El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica lideren el projecte.
Aquest projecte vol dinamitzar el territori a partir de les antigues rutes de comercialització de la sal de Cardona, coneguts com els camins de la sal o cardoners, que alberguen una gran quantitat d'actius naturals, patrimonials o paisatgístics com la Muntanya de Sal de Cardona o el Salí de Cambrils (Solsonès). Els orígens d'aquests camins es remunten al neolític, fa més de 6.000 anys. "La sal va ser el dinamitzador i explica tota l'evolució geopolítica i administrativa de la zona", detalla a l'ACN Andreu Galera, responsable de l'Arxiu Històric de Cardona.
Galera explica que al voltant d'aquests camins de la sal "hi ha tot un pòsit de patrimoni cultural material i immaterial" i, precisament, això és el que vol posar en valor el projecte. Per exemple, Galera detalla que en l'època romana un cònsol general responsable d'ocupar la península Ibèrica al segle II aC ja va inscriure en un llibre les referències d'una "gran muntanya de sal pura" a la zona de Cardona. Però al voltant dels camins també s'hi troba tot tipus de patrimoni com el martyrium de Sant Eudald de Sorba -una rotonda d'època visigòtica- o també patrimoni gastronòmic com la salaó, un mètode de conservació dels aliments amb sal. "És un projecte que té una perspectiva de 360 graus i que va des del patrimoni arqueològic fins al gastronòmic" ha apuntat Galera.
Dinamitzar el tram del Solsonès i segmentar els públics
Els antics camins de la sal de Cardona es desplegaven en cinc ramals principals: el de Barcelona (passant per Súria, Manresa i Sabadell), el de Cervera (passant per Calaf), el de Guardiola del Berguedà (passant per Serrateix, Gargallà, Avià i Berga), el de Solsona (passant per Riner) i el de la Cerdanya (que passava per Sant Llorenç de Morunys). Precisament, el camí de la sal que passa pel Solsonès fins a enllaçar amb la Cerdanya és el que es vol dinamitzar amb aquest projecte.
Segons detalla Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, el tram del Solsonès és el que està "menys treballat" i, per això, ara es vol posar en valor. La idea, però, no és senyalitzar el camí sinó recuperar-lo de forma digital amb una ruta (track). L'objectiu final és crear una pàgina web on s'inclogui la geolocalització del camí, però també tot el patrimoni arquitectònic, històric, natural i cultural que es troba al seu entorn.
Per la seva banda, el director general de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, assegura que "la clau està a endreçar la informació que ja existeix i segmentar molt bé els públics, des del cicloturisme fins al turisme científic, un sector que es podria atraure en èpoques de temporada baixa per desestacionalitzar el turisme". Segons Ponsa, es vol "seguir estirant el fil blanc de la sal, un relat molt potent i insuperable que permet sumar elements patrimonials, culturals, paisatgístics o gastronòmics, entre d'altres".
Entre les accions que es volen fer també hi ha l'elaboració d'un inventari del patrimoni associat, el disseny de materials pedagògics per als centres educatius, la participació privada a través de la Taula de Sal i el desenvolupament d'accions de comunicació i promoció.
La sal, com a element singular del territori
Per a l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, el municipi "és el que és gràcies a la sal i a tota la seva història". Aliste recorda que des de fa dos anys Cardona ja comercialitza la seva pròpia sal i que recentment s'ha publicat la Guia de la Sal, una publicació que vol donar a conèixer i posar en valor aquest producte tant als professionals de la gastronomia com al públic en general. L'alcaldessa assegura que, turísticament, la sal i tot el patrimoni que l'envolta és molt important: "Tenim el castell que tenim gràcies a la sal i podem explicar d'on venim perquè a Cardona hi ha sal". Ara, aquest nou projecte suposarà un nou revulsiu per a la zona.
En una segona fase, el projecte vol promoure una xarxa de cooperació catalana que vinculi diferents actors relacionats amb la sal com poden ser els municipis de l'Escala, Gerri de la Sal o Vilanova de la Sal, o les Salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre.