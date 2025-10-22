La sal de Cardona estrena guia gastronòmica per reivindicar el seu origen únic i històric

El Consell Comarcal del Bages ha editat una nova guia gastronòmica dedicada a la sal de Cardona, un producte únic al món que combina història, ciència i cuina. La publicació, que s'inscriu en el projecte El Rebost del Bages, vol donar a conèixer les propietats, usos i receptes que posen en valor aquest ingredient emblemàtic de la comarca. La guia es pot descarregar en línia o trobar en format físic a la Muntanya de Sal i a l'Oficina de Turisme de Cardona.
Un producte únic al món
La sal de Cardona és una joia natural i gastronòmica fruit d'un jaciment salí format fa milions d'anys per l'evaporació d'un antic mar interior. Les seves capes, atrapades sota terra i posteriorment emergides, van donar lloc al diapir de la Muntanya de Sal, un fenomen geològic excepcional que situa Cardona dins del Geoparc Mundial Unesco.
A diferència de les sals marines, que s'obtenen per evaporació de l'aigua del mar, la de Cardona és sal gemma i es considera una de les més pures del planeta, amb un 99,97% de clorur sòdic. Aquesta singularitat li confereix un valor afegit tant a nivell culinari com cultural i científic.
De la tradició a la taula
Tot i que històricament la sal de Cardona havia estat utilitzada en cuina, amb el temps la seva explotació es va enfocar cap a altres usos industrials. Ara, però, torna a ocupar un lloc destacat als fogons. Actualment es comercialitza en diversos formats i compta amb el distintiu de producte singular de la Xarxa de Productes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona.
A més del seu valor gastronòmic, la sal de Cardona té un impacte social positiu: el producte és envasat per persones amb discapacitat intel·lectual de l'associació AMISOL, i els beneficis de la seva venda es destinen a la conservació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
Una guia amb història, salut i receptes
La nova publicació impulsada pel Consell Comarcal del Bages ofereix un recorregut complet per la història, la geologia i els usos culinaris de la sal de Cardona, combinant coneixement científic i creativitat gastronòmica. El document inclou també recomanacions saludables, consells d'ús i una selecció de receptes originals elaborades per alguns dels restaurants més reconeguts del territori.
Entre aquests, hi destaquen La Volta del Rector, L'Ò, El Centru, La Premsa, Mas de la Sala, Ca la Pili i Voci Gastrovinoteca, que han creat plats com el llom de porc ral cuinat a la sal de Cardona o el tàrtar de remolatxa a la sal amb estragó i sardina fumada. També hi participen la Fundació Alícia, amb propostes com el pollastre amb gambes marinades a l'allet, herbes i cítrics, i el xef Jordi Llobet, ambaixador de la sal, amb unes trufes de xocolata amb oli i sal de Cardona.
Una aposta pel patrimoni i la gastronomia del territori
L'edició de la Guia de la Sal de Cardona s'emmarca dins de les activitats de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i és el resultat d'un treball col·lectiu entre institucions, entitats i experts. Hi han participat l'Ajuntament de Cardona, a través de la Fundació Cardona Històrica, la Fundació Alícia, i diversos especialistes en història, geologia i cuina.