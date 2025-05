La sal de Cardona, nou producte singular de les comarques de Barcelona

La Xarxa Productes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona, ha actualitzat la llista de productes singulars de les comarques de Barcelona, que són aquells que tenen unes característiques pròpies i excepcionals i estan arrelats a un territori concret. La nova llista, formada ara per 54 varietats, incorpora sis novetats, una de les quals la sal de Cardona. Les altres són l'oli de varietat vera del Montserratí (l'Anoia), la pruna miravolant (Baix Llobregat), la cirera del Baix Llobregat, les favetes "Campamar" (Vallès Occidental) i la col de paperina del Vallès Oriental.

La llista ha estat revisada i actualitzada per un comitè d'experts en el sector agroalimentari i gastronòmic, format per representants del Servei de Promoció i Qualitat Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Alícia, el Culinary Institute of Barcelona, el Gastronomic Forum Barcelona i la Fundació Miquel Agustí.

L'origen de la sal de Cardona és un mar antic que banyava la Catalunya Central i que es va evaporar fa 36 milions d'anys. Aquesta sal s'ha explotat des del Neolític mitjà, amb més de 6.500 anys d'explotació, i es considera una de les millors del món degut a la seva major capacitat saladora i les virtuts medicinals atribuïdes per la saviesa popular. La sal extreta del jaciment de Cardona està considerada de màxima puresa (amb el 99'97% de clorur sòdic) i s'obté d'esmicolar la roca extreta del cor del diapir de la vall salina de Cardona, element Geològic de gran interès ubicat al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.