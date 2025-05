Un concert tribut als Bee Gees continuarà amb força el Batecs Culturals de Cardona

Els Batecs Culturals de l'Auditori Valentí Fuster de Cardona, la programació cultural anual estable de l'equipament, continuarà amb força el proper dissabte a les 8 del vespre, amb un concert - tribut als Bee Gees. El show és un repàs a tots els èxits dels germans Gibb, però també és un recorregut pels anys 70 i pel gran fenomen musical de l'època: la música disco a través de Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor o Baccara entre molts d'altres.

Durant el concert es reviuran dues bandes sonores de dues pel·lícules que han fet fortuna, Fiebre del Sábado Noche i Grease. Per recrear-ho de la millor manera Los Gees compten amb la presència d'un John Travolta en els seus mítics papers de Tony Manero i Danny Suko. El ballarí posarà dempeus al públic, al ritme de Bee Gees, transformant l'Auditori en la millor discoteca del moment. Amb una banda en directe de luxe no faltaran temes com Staying Alive, More than a woman, Tragedy, How deep is your love o la mateixa Night Fever.

Venda d'entrades

Les entrades dels Batecs Culturals ja es poden adquirir al web de Cardona Turisme i presencialment a l'Oficina de Turisme, de dimarts a diumenge els matins de 10 a 2 i els divendres i dissabte també a les tardes de 4 a 7 de la tarda. El mateix dia de l'espectacle es podran comprar les entrades a taquilla una hora i mitja abans sempre que n'hi hagi de disponibles.