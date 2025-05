Eufòria a Cardona, que jugarà a Primera Catalana la propera temporada

Eufòria a Cardona on l'equip ha golejat el Castellserà 4-0 i s'ha proclamat campió del grup 5 de Segona Catalana aconseguint l'ascens directe a Primera. D'aquesta manera, el CF Cardona confirma el seu segon ascens consecutiu, una fita que no havia aconseguit en tota la seva història. La propera temporada compartirà categoria amb el Gimnàstic Manresa i, potser, amb la Pirinaica, tot i que l'equip de la Mion ha aconseguit classificar-se per a les eliminatòries d'ascens a la lliga Elit.

Els cardonins han completat una temporada perfecta que els ha permès liderar la taula bona fase del campionat. La victòria contra el Castellserà ha estat seguida com mai per una afició que s'ha abocat amb l'equip. Al minut 12, Marc Guijarro estrenava el marcador. Poc després, al 20, Xavier Ratera ampliava la diferència de penal. A la segona part, en sis minuts, el CF Cardona rematava el partit. Al minut 52, Joan Viladomat feia el 3-0 i al 58, de nou Ratera, sentenciava el resultat final.