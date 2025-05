La Pirinaica completa la millor temporada de la seva història i promocionarà a la lliga Elit

Eufòria al camp municipal de la Mion aquest diumenge al migdia on la Pirinaica ha aconseguit confirmar la millor temporada de la seva història amb la classificació per a la promoció d'ascens a la lliga Elit. Els de la Mion s'han imposat clarament a la Guineueta, 3-0, i han finalitzat la lliga regular com a tercers del grup 2 de Primera Catalana, el millor tercer classificat dels tres grups de la categoria.

El camp ha viscut un ambient a la graderia com no s'havia vist mai, amb l'afició entusiasmada, sobretot a partir que els locals han començat a fer gols i que, en paral·lel, l'Igualada queia al camp del Natació Terrassa. Els vermells depenien d'ells mateixos per aconseguir l'objectiu: havien de guanyar. Però també els valia que l'Igualada no ho fés. Les dues variables s'han complert.

Els manresans no han volgut especular amb el resultat i les possibles variables. Al minut 7, Felipe Guerrero estrenava el marcador i desfermava l'eufòria del públic. Al 47, Alti ampliava el tempteig i, finalment, al 73, Eloi Moral arrodonia la fita amb el 3-0. Des del voltant del camp, el públic cantava "Anjo, paga les grades", dirigit al regidor d'Esports que es trobava al camp.

Festa gran a la Mion en una jornada que ha confirmat la que ja era millor temporada de la història de la Pirinaica. Tercers, només per darrere de dos històrics del futbol català: el Martinenc i el Júpiter.