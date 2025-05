Entrenadors del futbol base del CE Manresa avisen sobre la situació econòmica del club: pot estar «tocat de mort»

L'entrenador del cadet B del CE Manresa, Abel Martínez, tem que el club pugui estar "tocat de mort", segons ha explicat a NacióManresa, després de comprovar que més enllà dels impagaments del seu salari, tots els companys tenen cobraments pendents de l'entitat que, segons assegura, deu fins a seixanta arbitratges de diverses categories, segons li consta. Martínez afirma que al seu costat hi ha altres entrenadors del futbol base, però que per ara només ell ha assumit l'exposició pública: "a aquestes altures, tant em fa no cobrar -de fet ho tinc en mans del meu advocat-, el que realment em preocupa és la situació en la que es troba el club".

Els responsables executius del club "no fan més que torejar-nos amb enganys constants quan els reclamem els endarreriments pendents". Els diuen que la Societat Anònima Esportiva ja està constituïda, i que quan s'enllesteixi la posada en marxa hi ha un gran inversor que ho arreglarà tot, però "no acaba d'arribar mai".

A més, l'entrenador acusa els responsables executius de fer els pagaments dels salaris saltejats "per evitar denúncies a l'Associació de Futbolistes Espanyols", que només es pot cursar quan s'acumula l'impagament de tres salaris consecutius, i de fer fora qualsevol treballador que sigui insistent en el cobrament dels endarreriments. "Han expulsat diversos entrenadors i també l'administrativa de les oficines", ha concretat. La situació es tan crítica i caòtica que fins i tot el domini de la pàgina web del club fa més d'un mes que no funciona.

Martínez, que ha estat vinculat de forma intermitent al CE Manresa en els seus 27 anys d'entrenador, admet que el CE Manresa ha tingut sempre problemes de liquiditat, "però el que està passant ara mateix no havia passat mai". L'entrenador no entén, però, que la situació sigui tan dolenta. "El club té cinc-cents jugadors de futbol base que paguen la seva quota", raona. Fins i tot posa l'exemple de la passada edició de la Girona Cup "on érem l'únic club que no tenia l'hotel reservat per falta de pagament, malgrat que els pares havien pagat la despesa". En aquella ocasió es va poder solucionar a última hora, quan "el responsable econòmic a venir el mateix dia per fer el pagament en metàl·lic". Tot això se suma a la "falta de material esportiu" que ha portat a alguns entrenadors "a pagar les pilotes de la seva butxaca".

Aquest grup d'entrenadors preveu organitzar-se per denunciar la seva situació i la situació que viu un club "de gairebé 120 anys d'història i que no es mereix estar en les mans de qui està". Martínez assegura que no sap fins a on arriba la responsabilitat d'aquesta situació, ja que "els meus únics interlocutors són els responsables executius". "Ni conec el president Lluís Basiana, que mai no és a l'estadi, ni a la resta de la directiva més enllà que pel nom i de saludar-los amb un hola", afirma.

Dificultats, però que seran "superables"

Des del club s'admet que hi ha dificultats per pagar i que els empleats i treballadors cobren amb endarreriment. "Ara mateix es deuen els salaris de febrer", reconeix el director econòmic de l'entitat, Àlex Redondo, que confia en que siguin "superables". El CE Manresa té previst convocar una assemblea general ordinària de socis el proper 12 de juny a les 7 de la tarda a la sala d'actes d'UManresa per informar sobre la conversió del club en SAE, tot i que encara falta per confirmar la sala.