«El CE Manresa començarà la nova temporada sense deutes»

El CE Manresa preveu començar la temporada 2025-26 "sense deutes pendents", segons ha assegurat el seu director econòmic, Àlex Redondo. L'executiu admet que actualment es deu la "nòmina de febrer", però explica que la situació quedarà "resolta en poques setmanes". El portaveu de la directiva, Francesc Sòria, reconeix que a l'inici de temporada "es va apostar per tenir un primer equip que optés a competir a la categoria i els resultats no han arribat". "Segur que vàrem fer un error de càlcul amb les incorporacions", admet. Però també posa sobre la taula que el bon paper de la temporada que es va promocionar a Primera RFEF "va suposar un encariment dels salaris dels jugadors: uns no els vàrem poder retenir per això, però els que van arribar també ho van fer amb fitxes més altes".

En tot cas, però, un i altre aclareixen que el club, "ni molt menys", no està "tocat de mort", com apuntaven alguns entrenadors del futbol base i que recollia NacióManresa. No només no admeten que l'entitat estigui "tocada de mort", sinó que Redondo assegura que "estem en la millor situació econòmica dels darrers anys". "Tenim una setantena d'entrenadors i la gran majoria d'ells empatitzen amb la situació del CE Manresa", aclareixen, "per això estem molt agraïts a la seva comprensió i paciència". També reconeixen que alguna vegada han posat terminis a alguns pagaments que no s'han acabat complint, "però no ha estat per mala fe ni per guanyar temps, sinó perquè alguns ingressos no han arribat quan esperàvem".

Tant Redondo com Sòria recorden que el club es troba actualment en ple procés de conversió en Societat Anònima Esportiva (SAE), "un procés que no és senzill ni ràpid". El proper 12 de juny hi haurà assemblea general que explicarà com està la situació de conversió en SAE. "Si comencem la propera temporada com a entitat esportiva, no podrem acabar el procés fins a final de temporada, ja que la Federació no admet canvi d'empresa quan ja ha començat la competició", aclareixen. Però també afageixen que la subscripció de capital s'ha fet al 100%, amb un soci majoritari que tindrà la meitat de les accions, i que, fins i tot, pot haver-hi la possibilitat de fer una ampliació de capital perquè entri l'Ajuntament com a accionista.

La nova SAE "ens permetrà tenir una estructura definida i, fins i tot, fer algunes millores a l'estadi tan reclamades a càrrec del club", han afirmat. Per això, Redondo es mostra convençut que la situació econòmica millorarà en poc temps, "però hem d'entendre que burocràticament no està sent senzill, cada vegada que avancem ens trobem amb un nou entrebanc que hem de superar".