El CN Manresa torna a categoria estatal dotze anys després

Eufòria a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. El CN Manresa s'ha imposat clarament al CW Chiclana, 22-8, i ha aconseguit l'ascens a la Segona Divisió estatal de waterpolo, 12 anys després de la seva última presència a l'elit. La festa del retorn del CN Manresa a la competició estatal ha estat completa. Una graderia plena a vessar, abocada amb el seu equip i un joc a l'alçada del moment.

Els jugadors del CN Manresa no han volgut allargar la incertesa. Ja en el primer quart, els homes de López han signat un 5-0 que sentenciava el matx, am gols de Serra, Leon, Fernández, Puerta i Prat. El segon quart, però, se l'anotaven els andalusos amb un parcial de 4-6, sense posar el partit en risc, però deixant clar que no valia encantar-se. Els quatre gols bagencs eren obra de Mayol, Leon, Fernández i Torilo.

El descans llarg i el canvi de camp l'aprofitaren els amfitrions per afinar la maquinària i, només reiniciar-se el partit, convertir-se en un veritable huracà golejador. Serra, Holgado, Estany, Leon, Rey i Mayol firmaven els gols per un 6-1 concloent. Amb el marcador 15-7, la festa ja no ha tingut aturador. En els darrers vuit minuts, un nou parcial contundent, 7-1, firmat per Mayol, Pelegrín dos, Leon, Fernández dos i Rey il·luminava el marcador amb el definitiu 22-8.

Al final alegria, celebració amb equip, jugadors, tècnics, delegats i equips de base, tots junts a l'aigua, cantant El barret del Tet a l'uníson. L'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Esports Anjo Valentí els feien costat. El retorn a les lligues estatals, d'on per historia mai no n'haurien d'haver sortit, ja era una realitat.

A falta d'un partit d'aquesta fase el CN Manresa ha aconseguit matemàticament l'ascens, amb 126 gols anotats, un sol partit perdut i als penals, i una voluntat a prova de bombes, capaços de superar tots els esculls, il·lusionats, convençuts que eren ells els que havien d'aconseguir la fita del retorn.