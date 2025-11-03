Cardona acollirà una jornada per donar a conèixer els certificats d'estalvi energètic

La Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès celebrarà dijous vinent, 6 de novembre, una jornada informativa a Cardona per explicar el funcionament dels Certificats d'Estalvi Energètic (CAE). Es tracta d'un nou mecanisme que permet acreditar l'estalvi d'energia derivat d'una actuació d'eficiència energètica i obtenir-ne un retorn econòmic directe, tant per a empreses com per a particulars.
Jornada per impulsar l'eficiència energètica al territori
L'acte de Cardona s'emmarca dins un cicle de trobades tècniques que el Gremi d'Instal·ladors està realitzant a tota la Catalunya Central per donar a conèixer aquest nou instrument. Fins ara, ja s'han fet sessions a Puigcerdà, Solsona, Berga i Manresa, amb una bona acollida entre empreses i professionals del sector.
A la jornada s'explicarà què és un CAE, com s'aplica i de quina manera es poden certificar les millores energètiques d'un habitatge o empresa. L'objectiu és que empreses, instal·ladors i particulars coneguin com obtenir aquests certificats i puguin beneficiar-se'n. Les inscripcions es poden fer mitjançant l'enllaç del cartell o escrivint a otebages@gbb.cat.
Què és un Certificat d'Estalvi Energètic?
El CAE (Certificado de Ahorro Energético) acredita que, després de dur a terme una actuació d'eficiència energètica -com ara substituir una caldera antiga per una aerotèrmia-, s'ha aconseguit una reducció real en el consum. Aquesta millora genera un retorn econòmic doble: per una banda, pel certificat mateix, i per l'altra, per la disminució de la factura energètica.
Segons Laura Solé, tècnica de l'Oficina de Transició Energètica del Bages, "el pilar inicial de la transició energètica és l'eficiència i l'estalvi, i el mercat de certificats d'estalvi energètic és la millor eina per recompensar econòmicament aquest esforç. Aquesta jornada és fonamental perquè empreses, particulars i entitats locals en coneguin el funcionament i en puguin treure profit".
Un projecte per accelerar la transició energètica
La Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors té assignats projectes al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Cerdanya, amb el suport de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). Les seves accions inclouen assessorament, formació i activitats divulgatives per avançar en els objectius del PROENCAT 2050, el full de ruta català cap a un model energètic més eficient i sostenible.