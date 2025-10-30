Sant Fruitós de Bages dona el tret de sortida al cicle de marxa nòrdica amb 160 participants

Aquest dijous Sant Fruitós de Bages ha acollit la primera caminada del cicle de marxa nòrdica 2025-2026, amb la participació de 160 persones procedents del municipi i d'altres localitats com Santa Coloma de Gramenet, Vallromanes i Vilanova del Camí.
160 participants en la primera caminada del cicle
Sant Fruitós de Bages ha donat aquest dijous el tret de sortida al cicle de marxa nòrdica 2025-2026, una iniciativa que promou l'activitat física i la vida saludable. En aquesta primera jornada hi han pres part 160 caminadors, entre veïns del municipi i participants vinguts d'altres poblacions que també formen part del calendari anual del cicle.
La sortida s'ha iniciat al matí des del Nexe - Espai de Cultura, on l'alcalde Joan Carles Batanés ha donat la benvinguda als assistents. Abans d'iniciar la ruta, Gisela Baraldés ha dirigit una sessió d'escalfament i estiraments.
L'itinerari ha passat pel bosc pla i el riu, fins arribar al monestir de Sant Benet, on s'ha fet una breu visita abans de tornar pel camí paisatgístic.
El cicle continuarà el 22 de gener a Santa Coloma de Gramenet, l'11 de febrer a Vallromanes i el 25 de març a Vilanova del Camí. La participació és gratuïta, però cal inscripció prèvia a l'Àrea d'Esports de Sant Fruitós com a mínim dues setmanes abans de cada sortida.