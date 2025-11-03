Sant Fruitós de Bages organitza una sortida per descobrir Sant Iscle i la Séquia

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza aquest diumenge 9 de novembre una nova sortida guiada per conèixer Sant Iscle i la Séquia, dins del cicle de sortides mensuals que promou el consistori per posar en valor el patrimoni natural i històric del municipi. La ruta, de caràcter circular i apte per a tots els públics, proposa un recorregut d'uns nou quilòmetres entre natura, història i paisatge.
Una ruta per descobrir el patrimoni local
La caminada començarà a les 9 del matí a la plaça de l'Església i oferirà als participants l'oportunitat de conèixer de prop l'entorn de Sant Iscle i el traçat de la Séquia, un dels elements patrimonials més destacats del territori. Es tracta d'una proposta ideal per a tots aquells que vulguin gaudir d'una jornada tranquil·la a l'aire lliure, alhora que descobreixen racons amb gran valor històric i cultural.
La sortida combina l'activitat física amb la divulgació del patrimoni, i vol reforçar la connexió entre la ciutadania i el territori, fomentant una mirada respectuosa i conscient sobre el paisatge i la seva conservació.
Activitat oberta i amb inscripció prèvia
Les persones interessades poden inscriure's a través d'aquest formulari en línia o presencialment a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, situada al Nexe - Espai de Cultura.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració del Grup Excursionista Posa't en Marxa i el Col·lectiu de Recerca Històrica, dues entitats del municipi compromeses amb la divulgació i preservació del patrimoni local.