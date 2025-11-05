Oriol Capsada, nou regidor de Sant Fruitós, assumeix l'àrea de Joventut

El santfruitosenc Oriol Capsada Prat, de 24 anys, ha pres possessió aquest dimarts 4 de novembre de la seva acta de regidor de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages substituint Firdaous Naieb, que va renunciar-hi a primers d'octubre. Capsada, que forma part del grup de Gent Fent Poble, assumeix a partir d'ara la regidoria de Joventut amb la voluntat de treballar escoltant i acompanyant els joves del municipi.
Un relleu jove al govern municipal
El ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha servit per oficialitzar la incorporació d'Oriol Capsada Prat com a nou regidor del consistori. El jove, que ocuparà la regidoria de Joventut, és el número 15 de la candidatura de Gent Fent Poble, la formació que governa el municipi.
Amb aquesta incorporació, el govern local reforça la seva aposta per donar veu a les noves generacions i incorporar perfils joves en la gestió municipal. Durant la sessió plenària, els representants dels diferents grups polítics han donat la benvinguda a Capsada i l'han animat a treballar conjuntament per continuar impulsant projectes destinats al col·lectiu juvenil.
Arrelat al municipi i al teixit associatiu
Amb 24 anys, Oriol Capsada és un santfruitosenc de tota la vida. Fill de la Joieria Benet Prat -negoci familiar fundat pels seus avis i actualment gestionat per la seva mare-, ha crescut vinculat al comerç local i al teixit associatiu del poble.
Va estudiar a l'Escola Paidos i a l'Institut Gerbert d'Aurillac, i durant anys ha estat implicat en l'Agrupament Escolta Frifènics, on va exercir de cap. Actualment, també col·labora amb l'ASFE com a delegat de l'equip cadet. En l'àmbit professional, treballa com a tècnic de manteniment industrial.
"Assumeixo el càrrec amb il·lusió i ganes d'aprendre"
En la seva primera intervenció com a regidor, Capsada ha expressat la seva satisfacció i il·lusió per començar aquesta nova etapa. Ha afirmat que afronta el repte "amb ganes d'aprendre" i amb l'objectiu d'"escoltar i acompanyar els joves del municipi", tot destacant la importància de donar-los espais i oportunitats per participar activament en la vida del poble.
Canvis en altres regidories
En el mateix ple, també s'ha aprovat un altre canvi al govern municipal: el regidor David Serrano assumeix a partir d'ara la regidoria de Sanitat, que fins ara estava a càrrec d'Albert Planas. Aquest canvi busca mantenir la continuïtat dels projectes en marxa dins l'àrea i reforçar-ne la gestió des del consistori santfruitosenc.