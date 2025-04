La Verge de Montserrat sortirà en processó per primer cop en aquest mil·lenni

L'Abadia de Montserrat es prepara per viure la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat en l'any del Mil·lenari, una festivitat que enguany s'escau en aquest diumenge 27 d'abril i que s'estendrà durant tot el cap de setmana per obrir les portes de l'abadia a totes les persones que vulguin acompanyar la comunitat benedictina.

Un dels fets destacats del cap de setmana arribarà amb la missa de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, que es durà a terme diumenge a les 11 del matí a les places de l'Abadia. Per aquest motiu, la Mare de Déu serà portada en processó fins a l'altar que se situarà a la plaça de Santa Maria. Serà el primer cop que la Mare de Déu surt del seu tron des del canvi de segle. Les dues últimes vegades daten del 1947, amb motiu de la seva entronització, i del 1997, quan es van celebrar els cinquanta anys d'aquest fet.

La imatge de la Mare de Déu de Montserrat serà portada en un baiard del 1916 que s'ha restaurat especialment per a l'ocasió. A més, un cop a la plaça, la Mare de Déu estarà protegida amb el tàlem que ja es va utilitzar el 1947. Per portar-la fins a la plaça, està previst que la Mare de Déu sigui retirada del seu tron pel rector del santuari, Joan M. Mayol, qui l’entregarà a l’abat de Montserrat, Manel Gasch. Ell serà l’encarregat de baixar-la fins a l’entrada del cambril, on l’esperaran el prior i el sotsprior de l’abadia, Jordi Puigdevall i Bernat Juliol, que seran els encarregats de portar-la fins a l’altar major de la basílica de Santa Maria, baixant per l’escala del portal Angèlic, on hi haurà el turiferari, diaques i tots els membres de la comunitat. En aquest moment, la imatge de la Mare de Déu es posarà al baiard restaurat.



En el primer tram de la processó, sortint de la basílica i creuant l’atri, la Schola Cantorum de l’Escolania de Montserrat serà l’encarregada de portar la Mare de Déu de Montserrat. En el segon tram, abans de sortir de l’atri, seran els monjos de la comunitat benedictina de Montserrat els qui portaran la Mare de Déu fins a l’altar.

En aquesta missa hi participaren totes les corals vinculades a l'entorn montserratí amb l'Escolania de Montserrat, la Schola Cantorum i la Capella de Música de Montserrat. Un dels elements destacats serà la decoració floral confeccionada per la Federació Catalana de Catifaires, que ornamentarà part de la plaça de Santa Maria.

Un cop finalitzada la missa, la jornada de diumenge continuarà a 1/4 de 2 del migdia, amb una ballada popular de sardanes on tothom estarà convidat a participar-hi al so de la Cobla Triomfal Igualada.

Per finalitzar els actes, a les 5 de la tarda a la plaça de Santa Maria, arribarà la segona part del concert Un Mil·lenari de pel·lícula a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ampliarà el repertori ofert el dia anterior per tal que tots els assistents als actes de diumenge també puguin gaudir d'aquest espectacle.

Dissabte amb música i drons per acompanyar la vetlla de Santa Maria

El gruix d'actes del cap de setmana hauran començat el dissabte a les 5 de la tarda amb el concert que oferirà l'Orquestra Simfònica del Vallès a la plaça de Santa Maria. Concretament, serà amb l'espectacle especial pel Mil·lenari Un Mil·lenari de pel·lícula, en què oferiran un repàs de la música de les bandes sonores més destacades de la història del cinema.

Seguidament, a 3/4 de 7 serà el moment de les primeres Vespres amb el cant de la Salve Montserratina. A les 9 del vespre serà el torn de la Vetlla de Santa Maria, que anirà acompanyada amb cants i pregàries del Llibre Vermell de Montserrat, un còdex que data de l'any 1399 i que destaca pel seu cançoner montserratí. Aquest còdex està catalogat com a número u de la biblioteca del monestir i és l'element més representatiu de la música montserratina, que ofereix, entre altres elements, un testimoni dels pelegrinatges medievals al santuari, acompanyat dels cants i danses de l'època.

Finalment, a les 10 de la nit se celebrarà la Missa de la Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat. En el marc de la pregària es durà a terme l'ofrena de les llànties votives i la recepció simbòlica de l'oli de les llànties per port de Manel Gasch, abat de Montserrat.

Un cop finalitzada la missa, tots els assistents podran gaudir de l'espectacle de drons 1.000, que ja es va poder veure en els actes d'inauguració del Mil·lenari el passat 7 de setembre, a càrrec de Flock Drone Alert. La nit acabarà amb una ballada de sardanes al ritme de la Cobla Ciutat de Granollers.

Cloenda de la solemnitat, el proper 1 de maig

Els actes de la solemnitat tindran la cloenda el día 1 de maig, amb el 6è concert del Festival de Música del Mil·lenari, en què el Parsifal de Richard Wagner visitarà la basílica i la muntanya que el van inspirar. Aquesta connexió ofereix una oportunitat per explorar la rellevància històrica, cultural i espiritual de Montserrat dins del context tant de la música com de la llegenda del Parsifal. El concert serà possible fruit d'una col·laboració entre l'Abadia de Montserrat, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) i la Fundació Salvat. Per materialitzar-lo es comptarà amb els cantants Nikolai Schukoff, Albert Dohmen i José Antonio López, amb la participació de l'Escolania de Montserrat, la Schola Cantorum i la JONC, sota la direcció del mestre Josep Pons.