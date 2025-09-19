El Baxi Manresa jugarà la final de la Lliga tot i perdre (89-90)

El Baxi Manresa jugarà la tercera final consecutiva de la Lliga Catalana i la desena en tota la seva història. En un partit molt igualat, els bagencs han caigut per un sol punt contra el Bàsquet Girona en un duel en què han arribat a tenir-ne catorze en contra. L'aparició de diversos jugadors en diferents fases ha permès un final igualat que ha acabat amb una bona i una mala notícia. La bona ha estat el pas a la final i la dolenta la derrota. Hugo Benítez, Alfonso Plummer i Kao han mostrat un cop més la bona visió des dels despatxos del Nou Congost. Álex Reyes, un dels pocs que ja hi eren, continua amb el seu bon estat de forma.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Otis Livinston II, Mark Hugues, Sergi Martínez, Nikola Maric i Pep Busquets, els del Bàsquet Girona. Els bagencs han sortit amb més decisió que el rival. Set punts consecutius eren la primera declaració d'intencions (7-0, minut 3). Un parcial de 0-5 a favor dels gironins era avortat per Reyes. El Baxi Manresa volia evitar que li passés el mateix dimecres passat quan va encaixar un 0-12 contra el Hiopos Lleida. La realitat ha estat radicalment diferent. L'equip manresà es mostrava molt erràtic. I si bé als gironins també els costava, han aconseguit entonar-se abans. Diego Ocampo ha reunit els seus jugadors visiblement enfadat. Especialment amb Plummer que ha estat substituït. La sagnia que han patit el Baxi Manresa ha arribat al 2-21 que Max Gaspà ha reduït al tram final del primer quart (12-21).
En pocs minuts, els manresans han aconseguit reduir el seu desavantatge fins a meitat. Fins que una jugada desafortunada ha acabat amb la pilota a les mans de Hugues que ha castigat de tres. Ha estat l'inici d'una nova estirada del Bàsquet Girona que ha recuperat la renda que tenia al final dels primers deu minuts (19-30, minut 14). Plummer ha rebut el perdó d'Ocampo i el de Puerto Rico ho ha sabut agrair. Semblava que el Baxi Manresa podia retallar distàncies. Qui ho ha impedit ha estat un jugador amb passat al Nou Congost. Martinas Geben ha castigat jugada rere jugada el seu exequip. Quan la contribució del lituà ha disminuït l'equip d'Ocampo ho ha aprofitat. Els guarismes dels dos equips s'anaven acostant poc a poc. Un triple de Reyes al darrer atac de la primera part situava el 41-44 al marcador que donava el pas provisional a la final de la Lliga Catalana al Baxi Manresa.
L'extremeny ha seguit inspirat al començar la segona part. Dos nous triples de Reyes eren claus per contrarestar la resistència gironina i fixar l'empat (48-48, minut 24). Els dos equips han decidit jugar des de la línia dels 6,75. Grant Golden també ha aparegut. En el cas de l'ala-pivot, des de posicions més properes al cèrcol. El nord-americà posava el Baxi Manresa per davant molts minuts després (54-53, minut 26). El partit ha entrat en una fase d'equilibri. El Bàsquet Girona ho ha gestionat més bé. Quatre punts separaven manresans i gironins complerts els trenta minuts de joc. El pas a la final es decidia als últims deu (64-68).
Kao ha començat el darrer període molt atent. El nigerià sumava per mantenir les opcions del seu equip per disputar el partit definitiu diumenge. Geben seguia sent imparable per als pivots del Baxi Manresa. El partidàs del lituà complicava la situació als bagencs. Dani Pérez sortia al rescat dels seus als que els quedava la lluita. Kao i Plummer eren dos homes més al servei de l'equip. El marcador s'ha igualat tant que el classificat per a la final podia variar en cada atac. El 87-90 portava la decisió final del grup 1 de la Lliga Catalana als darrers setanta segons. Benítez estava encertat i generava una penetració que acostava el Baxi Manresa a un sol punt. Als gironins els quedaven dotze segons. Livinsgton ha errat el triple quan encara quedaven 4,8 segons per al clàxon. L'Instant Replay ha reafirmat la decisió arbitral. Els de Moncho Fernández han tingut una darrera oportunitat que han espifiat. 89-90 que és suficient perquè els bagencs juguin novament per al títol.
Incidències: Alberto Baena, Andrés Pérez i Òscar Perea han xiulat el partit.