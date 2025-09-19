Diego Ocampo destaca la lluita fins al final dels seus jugadors

Diego Ocampo, entrenador del Baxi Manresa, s'ha mostrat contrariat per la mala posada en escena dels seus jugadors a l'inici del partit contra el Bàsquet Girona. "Hem sortit sense ritme ni concentració. Potser perquè vam entrenar ahir i aquest matí. Portàvem molta càrrega però això els jugadors ho han d'assimilar". Ha explicat el gallec. Ocampo creu que el Baxi Manresa s'ha animat quan han començat a entrar llançaments al segon quart. També s'ha mostrat satisfet de la lluita dels seus jugadors al tram final quan molts d'ells "han donat la cara",
El tècnic valora la presència a la final de la Lliga Catalana més per al club i afició que no pas a nivell personal. El partit decisiu serà una nova oportunitat de millorar i forma part del procés d'aprenentatge del seu equip. També ha valorat de forma molt positiva el format del torneig ja que els averagos són molt importants i serà una altra font d'aprenentatge de cara a Lliga Endesa i Eurocup on aquest factor del joc pot resultar diferencial.
L'aler Álex Reyes ha destacat per sobre de qualsevol altre aspecte la bona mentalitat que ha mostrat el seu equip després d'un mal inici. "Ha estat molt important no enfonsar-nos al començament. Tots hem sumat", ha declarat el jugador extremeny que prefereix centrar-se en el grup per sobre de les seves bones accions individuals. Ocampo ha dit de Reyes que ha millorat molt des de la seva arribada i no només en l'aspecte anotador. I li demana que sigui un dels líders, junt amb Dani Pérez i Retin Obasohan, dins i fora la pista. Una tasca afegida als punts, rebots i defensa és la integració dels nous companys.
Moncho Fernández destaca l'esforç dels seus jugadors
El tècnic gallec del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, s'ha mostrat molt satisfet per l'esforç que han fet els seus jugadors després de disputar un segon partit en vint-i-quatre hores. "Jugar contra un equip tant demandant com el Baxi Manresa és molt complicat. Hem respost amb energia i ganes. No serem a la final però hem fet un bon paper", ha declarat Fernández. L'entrenador ha dedicat la victòria al doctor Dídac Masvidal per la mort de la seva mare.